Die „Bullen“ scheinen wieder Mut gefasst zu haben. Silber setzt den zentralen Widerstandsbereich 32,0 US-Dollar / 32,3 US-Dollar unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 32,3 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht ein Befreiungsschlag. Das frische Kaufsignal könnte eine Zwischenrallye initiieren und Silber in Richtung 35 US-Dollar treiben. Problematisch könnte es allerdings werden, sollte auch dieser Versuch scheitern und Silber im Anschluss unter die 30 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Kurzum. Silber hat exzellente Aussichten, über die 32,3 US-Dollar auszubrechen und sich so den Weg in Richtung 35 US-Dollar zu ebnen. Allerdings muss das Unterfangen auch gelingen. Sollte überraschend Abwärtsdynamik aufkommen und Silber womöglich unter die 30 US-Dollar zurücksetzen, könnte es noch einmal für das Edelmetall eng werden.

Silber profitiert von Dollar-Schwäche

Der aktuell zu beobachtende Schwächeanfall des Greenbacks stimuliert die Edelmetalle. Neben Silber legt auch Gold zu. Am Freitag (31. Mai) werden in den USA die wichtigen Daten zum persönlichen Konsum erwartet, die unter Inflationsaspekten durchaus relevant sind und entsprechend das Handelsgeschehen am Devisenmarkt durcheinanderwirbeln könnten. Die aktuelle US-Dollar-Schwäche ist sehr gut am US-Dollar-Index abzulesen. Dieser entfernte sich zuletzt immer deutlicher von den 105 Punkten und tauchte zuletzt unter die 104,5 Punkte ab.

Was macht eigentlich Hecla Mining?

Zuletzt wurde die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining an dieser Stelle am 16. Mai thematisiert. Die Aktie notierte damals im Bereich von 5,5+ US-Dollar und nahm bereits vorsichtig den markanten Widerstandsbereich von 5,8 US-Dollar in Visier.

In der Folgezeit wurde es turbulent. Hecla Mining brach zunächst über die 5,8 US-Dollar aus und kassierte auch den darüber liegenden Widerstand von 6,2 US-Dollar ein. Doch der Ausbruch über die 6,2 US-Dollar fiel im Bereich von 6,3 US-Dollar in sich zusammen. Nach einem deutlichen Rücksetzer in Richtung 5,6 US-Dollar nimmt Hecla Mining nun wieder die 6 US-Dollar ins Visier.

Fazit

Hecla Mining steht stellvertretend für zahlreiche Aktien von Gold-Silberproduzenten, die nach dem jüngsten Rücksetzer nun wieder Morgenluft wittern. Für Hecla Mining muss es nun darum gehen, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten und den Widerstand um 6,2 US-Dollar / 6,3 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 7 US-Dollar anschließen. Etwaige Rücksetzer bleiben nun im besten Fall auf 5,6 US-Dollar begrenzt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte