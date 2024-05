Berlin (ots) - Da soll noch einer sagen, die Gesellschaft funktioniere nicht:Drei Viertel aller 5,2 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden vonAngehörigen gepflegt. Millionen Ehe­gatten, Söhne, Töchter und Enkel kümmernsich. Sie besuchen, füttern, waschen ihre Väter, Partnerinnen, Großeltern, sieerledigen Einkäufe und Bankgeschäfte, organisieren Arztbesuche, sie hören zu undmuntern auf. Hinzu kommen Nachbarn und Freunde und all die Angehörigen, derenbetagte Verwandte allein nicht mehr klarkommen, obwohl sie keinen Pflegegradhaben. Und doch ist es nicht genug, heißt es nun von Verbänden und Expertenangesichts des drohenden Pflegekollapses. Die Zahl der Bedürftigen ist derartsprunghaft angestiegen, dass die gerade erst angehobenen Beitragssätze schonEnde dieses Jahres nicht mehr ausreichen könnten. Angehörige und Ehrenamtlichesind der letzte Ausweg, wenn private Mittel fehlen, der letzte Kitt deralternden Gesellschaft.Da braucht sich niemand zu wundern: Seit Jahrzehnten warnen Experten, dass einrein beitragsfinanziertes System, in das immer weniger Menschen einzahlen undaus dem immer mehr Menschen Leistungen beziehen, nicht tragfähig ist. Doch vonLegislaturperiode zu Legislaturperiode werden mit immer höheren BeitragssätzenSymptome behandelt, statt der Krankheit auf den Grund zu gehen. Wenn Verbändedie Gesellschaft um Erste Hilfe rufen, ist das gut und richtig - und doch wiedernicht. Denn meist sind es Frauen, die sich für ihre Mütter und Väter nach Jahrender Kindererziehung aus dem Job zurückziehen. Sie laufen Gefahr, im Rentenaltermangels ausreichender Beiträge selbst zum Sozialfall zu werden. Hoffentlichstehen dann ihre Angehörigen bereitPressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5789319OTS: BERLINER MORGENPOST