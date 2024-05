NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seinen zeitweise deutlichen Tagesgewinn großteils wieder abgegeben. Nach einem Anstieg bis auf 1,0889 US-Dollar kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zuletzt noch 1,0858 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0882 (Montag: 1,0843) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9189 (0,9222) Euro gekostet.

Robuste US-Konjunkturdaten stärkten im Tagesverlauf die amerikanische Währung gegenüber dem Euro. Die Verbraucherstimmung hellte sich im Mai überraschend auf. Sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Bewertung der aktuellen Lage verbesserten sich. Zudem wurde der Wert für den April nach oben revidiert.