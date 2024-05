Adnoc und der Kunststoffspezialist Covestro , Novartis und die Biotech-Hoffnung Morphosys , Südzucker und Cropenergies: In den vergangenen zwölf Monaten gab es einige hochkarätige Übernahmen am deutschen und europäischen Aktienmarkt.

Angesichts der erwarteten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank könnten insbesondere Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung für langfristig orientierte Investoren zunehmend attraktiv werden. wO stellt drei spannende Übernahmekandidaten aus der Warburg-Liste vor:

Einer der Anwärter auf eine Übernahme ist DocMorris, Europas zweitgrößte Online-Apotheke mit 9,7 Millionen aktiven Kunden und einem Umsatz von 1 Milliarde Schweizer Franken im Jahr 2023. Nach einer turbulenten Phase rund um die Einführung elektronischer Rezepte in Deutschland hat DocMorris eine beeindruckende Wende in seinem Geschäftsmodell vollzogen. Dies könnte strategische Käufer, darunter möglicherweise Amazon, anlocken, die am Eintritt in den europäischen Pharmamarkt interessiert sind.

Auch beim Autobauer Mercedes-Benz hält Warburg Reseatch einen Deal für denkbar. Die Stuttgarter zeichnen sich durch eine starke Markenpositionierung im Premium- und Luxussegment der Automobilindustrie aus. Mit einer sehr niedrigen Bewertung (EV/EBIT des Industriegeschäfts bei nur 1,1-fach) und einer hohen Netto-Cash-Position könnte Mercedes-Benz für Übernahmen besonders interessant sein. Die hohe FCF-Rendite von über zwölf Prozent ermöglicht eine schnelle Entschuldung nach einer möglichen Transaktion.

SAF-Holland, ein Anbieter von B2B-Produkten für Anhänger und LKW, bietet ebenfalls attraktive Übernahmecharakteristika. Trotz einer volatilen Börsenhistorie seit dem Börsengang 2007 hat das Unternehmen seine Effizienz und Rentabilität drastisch verbessert. Die aktuelle Bewertung ist sehr günstig und vergleichbar mit den Niveaus von 2018, als das Unternehmen nur die Hälfte des heutigen Umsatzes und EBIT erwirtschaftete.

Warburg Research sieht in vielen europäischen Mid-Caps attraktive Ziele für strategische und finanzielle Käufer dar, da sie attraktive Marktpositionen und Technologieführerschaft in ihren jeweiligen Segmenten bieten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

