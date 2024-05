AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte um die Wehrpflicht:

"Nun soll die Bundeswehr also attraktiver werden, um Freiwillige anzulocken - mal wieder. Kostenloser Führerschein, leichterer Zugang zu Studienfächern, Rabatte bei Studentenkrediten - nichts an diesen Anreizen ist falsch. Allerdings haben ähnliche Ideen in der Vergangenheit wenig gebracht. Vor allem aber werden sie dem Anspruch einer sicherheitspolitischen Zeitenwende nicht gerecht. Ein gesellschaftliches Pflichtjahr, bei dem der Wehrdienst eine Option sein könnte, muss auf der Tagesordnung bleiben."/yyzz/DP/he