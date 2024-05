Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Wahlen in Südafrika "Stuttgarter Zeitung" zu Wahlen in Südafrika: "Drei Jahrzehnte hat es gedauert, nun könnte der ANC bei den Wahlen am Mittwoch seine erste spürbare Quittung für seine desaströse Regierungsleistung bekommen. Die Umfragen prognostizieren den Verlust …