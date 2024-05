Wandel in Sicht Südafrika wählt ein neues Parlament In Südafrika wird an diesem Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Erstmals läuft die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Gefahr, seit Einführung der Demokratie 1994 die absolute Mehrheit zu verlieren. In den vergangenen 30 Jahren …