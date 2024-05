29. Mai 2024. Agorana Media Group, Vancouver: Contango Ore Inc. (Symbol Frankfurt: F85/ WKN A1C9SC/ ISIN CA1364271017 / Symbol New York Stock Exchange NYSE: CTGO), ist ein angehender Goldproduzent im Joint-Venture mit der Firma Kinross, einer der größten Goldfirmen der Welt. Der Anteil von Contango Ore wird 67.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren und einen Bruttokapitalzufluss von 130 Millionen US$ pro Jahr generieren. Contango Ore Inc. wird vom legendären Rick van Nieuwenhuyse geleitet, dem ehemaligen Gründer und CEO von Novagold, der die Novagold-Aktie seinerzeit von US$ 0,20 auf US$ 18,00 führte. Contango Ore hat nur 9 Millionen Aktien ausgegeben bei einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 180 Millionen Euro. Das Kursziel der Aktie wird von den Researchhäusern mit bis zu 38 US$ angegeben. In diesem Kursziel ist die erst kürzlich bekannt gegebene Übernahme der Firma Highgold (Symbol Canada: HIGH), die im Rahmen eines Aktientausches erworben wurde, nicht enthalten. Highgold selbst hatte ein Kursziel von $3,00, was einem Barwert per Research von ca. $260 Mio. entspricht, während die Aktie zum Zeitpunkt der Übernahme (erfolgte zum Preis von $0.50) bei ca. $0,25 (Marktkapitalisierung ca. $21 Mio.) notierte. Contango hat mit diesem Kauf ein echtes Schnäppchen gemacht.