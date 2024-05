FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger bleiben am Mittwoch vor den Inflationszahlen aus Deutschland vorsichtig. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf 18 638 Punkte und damit 0,2 Prozent tiefer. Auch nach seinen Vortagsverlusten würde der Leitindex aber in der Spanne der vergangenen drei Wochen bleiben.

Angesichts der Hängepartie um die künftige Zinspolitik fehlen Anlegern die Impulse, um die jüngste Rekordrally fortzusetzen. Dies zeigte sich auch am Vorabend in New York, als nur an der Nasdaq-Börse ein verhalten freundlicher Auftakt nach dem verlängerten Wochenende gelang.