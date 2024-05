DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Anleger bleiben am Mittwoch vor Inflationszahlen aus Deutschland vorsichtig. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf 18 638 Punkte und damit 0,2 Prozent tiefer. Auch nach seinen Vortagsverlusten würde der Leitindex aber in der Spanne der vergangenen drei Wochen bleiben. Angesichts der Hängepartie um die künftige Zinspolitik fehlen Anlegern die Impulse, um die jüngste Rekordrally fortzusetzen. Solche Impulse könnten nun aus der größten Volkswirtschaft der Eurozone kommen. Aus Deutschland werden am Nachmittag die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai veröffentlicht. Die Inflationszahlen dürften auch ein Signal geben für entsprechende Daten aus der Eurozone, die am Freitag erwartet werden.

USA: - DOW SCHWÄCHELT - Nach dem verlängerten Feiertagswochenende haben die schon zuletzt uneinheitlichen US-Börsen auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,55 Prozent tiefer mit 38 852,86 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rutschte nach einem moderat freundlichen Start etwas ab und kam mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 5306,04 Punkte letztlich kaum vom Fleck. Etwas besser sah es beim von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 aus, der 0,32 Prozent auf 18 869,44 Punkte gewann. Auch im bisherigen Jahresverlauf hinkt der Dow den beiden anderen Indizes hinterher. Der Fokus der Anleger gilt weiterhin der US-Geldpolitik.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Reichtung eingeschlagen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um rund 0,5 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel hingegen um 0,4 Prozent zu, während es in der Sonderverwaltungszone Hongkong für den technologielastigen Hang-Seng-Index um 1,5 Prozent nach unten ging. Auch die US-Aktienmärkte hatten am Vorabend keine gemeinsame Richtung gefunden.

^

DAX 18677,87 -0,52%

XDAX 18679,96 -0,62%

EuroSTOXX 50 5030,35 -0,57%

Stoxx50 4478,28 -0,66%



DJIA 38852,86 -0,55%

S&P 500 5306,04 0,02%

NASDAQ 100 18869,44 0,32%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,47 -0,15%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0848 -0,08%

USD/Yen 157,24 0,03%

Euro/Yen 170,57 -0,04%°



ROHÖL:



^

Brent 84,42 0,20 USD WTI 80,12 0,29 USD°

