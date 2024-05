HONG KONG, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, ein Pionier auf dem Gebiet der Entertainment-Projektoren, und JBL, ein weltweiter Vorreiter auf dem Gebiet der erstklassigen tragbaren Audiotechnologie, bekräftigen heute ihre fortgesetzte Partnerschaft mit der Ankündigung einer neuen Entertainment-Projektorreihe, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Die beiden führenden Technologieunternehmen arbeiteten 2023 zum ersten Mal gemeinsam an dem audiovisuellen System Yaber K2s und ernteten dafür großen Beifall. Das Premium-Kinoerlebnis für zu Hause überzeugte Filmliebhaber und Technikbegeisterte in den USA und weltweit.

„Durch unsere Partnerschaft mit JBL bringen wir das Beste aus beiden Welten zusammen, indem wir unser gemeinsames Fachwissen in den Bereichen Audio-, Video- und Erlebnistechnologie nutzen. Unsere Partnerschaft wird den Nutzern in verschiedenen Ländern und Bevölkerungsgruppen große Vorteile bringen, da wir im gemeinsamen Streben nach der Perfektionierung von Unterhaltungssystemen innovative und neuartige Lösungen anbieten", sagt Marshall Mao, General Manager von Yaber.

„Als globale Marke, die für ultimative Audioqualität und Innovationen bekannt ist, glauben wir, dass Musik, Sound und immersive Erlebnisse eine offene Bühne sein sollten, die jeder ohne Einschränkungen genießen kann. Durch die Zusammenarbeit mit Industriepionieren wie Yaber freuen wir uns darauf, weiterhin Grenzen zu verschieben, mehr Verbraucher zu erreichen und die Hörerfahrungen der Nutzer auf die nächste Stufe zu heben", sagt Honta Tu, leitender Direktor von JBL Großraum China & Korea.

Vereinte Kräfte im Bereich Technik

Als einer der meistverkauften Entertainment-Projektoren auf Amazon (2 Millionen verkaufte Geräte im Jahr 2022) ist Yaber eine schnell wachsende und dynamische Marke, die Sound-Fans, Reisende, Gamer und Technikbegeisterte mit ihren Projektoren in Kinoqualität anspricht, die „besser aussehen und perfekt klingen". Als Pionier im Bereich der Entertainment-Projektoren sucht Yaber nach Innovationen und Marktlücken, um neue audiovisuelle Erfahrungen und Lösungen auf den Markt zu bringen. In Anerkennung der Stärken des Unternehmens haben globale Einzelhändler wie Best Buy und Teknosa eine Partnerschaft mit Yaber geschlossen, um ihre Offline-Präsenz zu erweitern.