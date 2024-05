NVIDIA ist das führende Unternehmen in den Bereichen Grafik- und KI-Prozessoren und hat mit der nächsten H200 Chipgeneration in den letzten Monaten bedeutende Entwicklungsschritte vollzogen. Zudem hat NVIDIA im Zuge der Vorstellung seiner Quartalszahlen einen Aktiensplit im Verhältnis zehn zu eins angekündigt. Der Split wird am 7. Juni durchgeführt. Zwar wird das Wertpapier dadurch optisch günstiger, lässt aber auch kleinere Anleger an einer möglichen Rallye partizipieren und könnte diese dadurch weiter anheizen.

Technische Kursziele für das Wertpapier liegen bei 1196,32 und darüber bei 1333,68 US-Dollar vor. Ersteres Ziel dürfte bei der aktuellen Aufwärtsdynamik bereits in wenigen Tagen zu erreichen sein, nach einem kurzen Zwischenstopp am 138,2 % Fibonacci-Retracement könnte dann der nächste Offensivschlag mit einem Anstieg an 1.333 US-Dollar erfolgen. Ein fader Beigeschmack bleibt jedoch, bereits zwei große Kurslücken wurden seit Vorstellung der Quartalszahlen am 22. Mai verzeichnet, die letzte um 960,20 US-Dollar. Theoretisch werden solche Lücken recht zeitnah geschlossen, was gewisse Abwärtsrisiken birgt. Im Anschluss allerdings wird mit weiter steigenden Kursen gerechnet.