Aktuell notiert Intel auf einer wichtigen Horizontalunterstützung aus Anfang 2023 um 30,35 US-Dollar und versucht sich seit über einem Monat an einer Stabilisierung in diesem Bereich. Die Zugewinne fallen nach dem vorherigen Crash aus April und Mai bislang aber gering aus, ein tragfähiger Boden könnte angesichts der an den Tag gelegten Kursmuster dennoch hieraus erwachsen und für eine technische Gegenbewegung zur Oberseite sorgen. Greifbare Handelssignale mit einem Ziel bei 36,30 US-Dollar können jedoch erst bei einem nachhaltigen Sprung über den 50-Wochen-Durchschnitt von 33,33 US-Dollar abgeleitet werden, womit zeitgleich ein untergeordneter Horizontalwiderstand als Hürde wegfallen dürfte. Im Anschluss könnte Intel sogar bis in den Bereich von 36,87 US-Dollar vordringen, ehe die Aktie auf größere Widerstände wie beispielshalber den EMA 200 trifft. Auf der Unterseite würde ein Schlusskurs unterhalb der Jahrestiefs von 29,73 US-Dollar weitere Abwärtsrisiken zunächst in Richtung von 28,92 und darunter in den Bereich von 26,86 US-Dollar bedeuten.

Trading-Strategie: