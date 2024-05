Ökonomen mehrerer Banken rechnen mit gestiegenen Verbraucherpreisen im Euroraum, die Kerninflation steht hier im besonderen Fokus und wird ebenfalls auf einem höheren Niveau als noch im April erwartet. Diese Vorahnung scheint sich am Dienstag negativ auf die Stimmung der Anleger auf dem Frankfurter Parkett ausgewirkt zu haben, der deutsche Leitindex DAX beendete seinen Handel bei 18.677 Punkten beziehungsweise mit einem Abschlag von minus 0,52 Prozent. Insgesamt aber verfolgt der Index seit nunmehr über zwei Wochen eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 18.567 und 18.892 Punkten, ohne verwertbare Signale auszusenden. Sollten die kommenden Daten dagegen positiv ausfallen, bestünde immer noch die Chance eines Anstiegs des DAX an 19.000 Punkte, weiterhin schwebt aber immer noch das Damoklesschwert in Form einer SKS-Formation über dem heimischen Leitbarometer. Tagesschlusskurse unterhalb von 18.567 Punkten würden demnach Abwärtsrisiken in Richtung 18.200 Punkte eröffnen. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Schlusskurs oberhalb von 18.855 Punkten gelingen, damit die nächste Tausender-Marke in Angriff genommen werden kann. Alles in allem wird die nächste große Kursbewegung von den bevorstehenden Wirtschaftsdaten abhängen, die Vorabschätzung der deutschen Verbraucherpreise werden beispielsweise um 14:00 Uhr kommuniziert.

Aktuelle Lage