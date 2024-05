Die Rückkäufe sollen über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren ab dem dritten Quartal dieses Jahres durchgeführt werden. Nach der Bekanntgabe des Plans stiegen die Aktien im nachbörslichen Handel in New York um bis zu 7,4 Prozent und erreichten damit ihren höchsten Stand seit Dezember 2021.

Robinhood Markets , der Online-Broker, der sich besonders bei Kleinanlegern großer Beliebtheit erfreut, hat am Dienstag überraschend seinen ersten Aktienrückkaufplan angekündigt. Das Unternehmen plant, Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen, ein Schritt, der als Zeichen zunehmender Reife gewertet wird und das Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell unterstreichen soll.

"Unser Geschäft und unser Cashflow sind weiter gewachsen", sagte Jason Warnick, Chief Financial Officer von Robinhood, in einem Blogbeitrag. Dieser strategische Schritt folgt auf eine Phase der Expansion und Diversifikation des Unternehmens, welches traditionell durch provisionsfreien Handel und seine Beliebtheit unter Retail-Tradern bekannt wurde.

In den letzten Monaten hat Robinhood sein Angebot um eine Kreditkarte für Premium-Gold-Abonnenten und ein Rentenprodukt erweitert. Zudem ist geplant, im Laufe des Jahres den Handel mit Futures und Indexoptionen einzuführen. Diese Neuerungen kommen zu einer Zeit, in der das Kerngeschäft des Unternehmens – der Handel mit Aktien und Kryptowährungen – in den letzten Quartalen eine Erholung erlebt hat.

Aktienrückkaufprogramme werden häufig gestartet, wenn das Management der Überzeugung ist, dass die Aktie unterbewertet ist. Zwar sind die Titel von Robinhood seit Jahresbeginn bereits um 61 Prozent hochgeschnellt, sie sind damit aber immer noch etwa 58 Prozent von ihrem Höchststand entfernt, der im August 2021 erreicht worden war. Die Aktie ist auch der größte Gewinner im Portfolio von Cathie Woods Flaggschifffonds ARK Innovation.

Mit dem Aktienrückkauf reagiert Robinhood auf die positiven Geschäftsergebnisse, die das Unternehmen in den letzten acht Quartalen erzielt hat und die die Markterwartungen übertroffen haben. Die Aktion soll nicht nur das Vertrauen in Robinhoods zukünftige Geschäftsentwicklung stärken, sondern auch das Engagement für bestehende und neue Aktionäre unter Beweis stellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion