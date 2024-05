Beide Indizes profitieren zwar von der starken Rally bei Nvidia, aber in der Composite-Variante befinden sich auch ein paar Öl- und Gas-Unternehmen, die von einer Rally in den beiden Rohstoffen profitieren. Während die Indizes Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial und Russel 2000 hinterherhinken, scheint der Nasdaq Composite gerade den genau richtigen Mix an Aktien zu haben, der von der Sektor-Rotation in besonderem Maße profitieren kann.

Der Gaspreis in den USA steigt auf einigen Plattformen über Nacht um neun Prozent. Das liegt jedoch lediglich daran, dass viele Chartanbieter gerade den zugrundeliegenden Terminkontrakt gewechselt haben. Angezeigt wird jetzt der Preis für Lieferungen im Juli und nicht mehr Juni. Zwischen den beiden Liefermonaten besteht ein Preisunterschied von eben diesen neun Prozent. Profitieren lässt sich von diesem Anstieg jedoch nicht. Der Juni-Kontrakt wurde bei 2,61 Dollar abgewickelt, und wer noch weiter von der Gaspreisentwicklung profitieren will, muss den Juli-Kontrakt bei rund 2,82 Dollar kaufen. Am Ende entsteht hier kein Kursgewinn, es muss lediglich eine höhere Sicherheitshinterlegung (Margin) hinterlegt werden.