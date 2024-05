Beim Roll-out der ambitionierten Expansionsstrategie für das innovative Verfahren zum Recycling von Altreifen habe Pyrum laut SMC-Research viele Herausforderungen meistern müssen – von Lieferengpässen im Anlagenbau über notwendige Maschinenoptimierungen in der rCB-Pelletproduktion bis hin zur Sicherstellung von großen Finanzierungsmaßnahmen – und diese bislang, trotz gewisser, kaum vermeidbarer Verzögerungen, alles in allem sehr gut gemeistert. Ein Ritterschlag sei sicherlich die erfolgte Zertifizierung als Automobilzulieferer im Bereich sicherheitsrelevanter Produkte, außerdem werten die Analysten die große Finanzierungszusage von BASF als wichtigen Meilenstein.

Noch seien die Erlöse gering und der Ausbau der Organisation sowie die umfangreichen Investitionen in die Ausweitung der Kapazitäten bedingen einen hohen Verlust. Aber auf diese Investitionsphase werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr starker Anstieg der Erlöse und eine kräftige Verbesserung der Profitabilität folgen, so die Analysten. Die Basis dafür stellen der Ausbau des Stammwerks und die Realisierung weiterer Werke dar. Die Bauvorbereitungen für die nächste eigene Produktionsstätte im Saarland starte bereits im Sommer, darüber hinaus befinden sich inzwischen acht Projekte mit Partnern in einem fortgeschrittenen Stadium, so dass laut den Analysten für mindestens zwei noch in diesem Jahr die finale Investitionsentscheidung getroffen werden könnte.

Um weiter mit einem hohen Tempo voranschreiten zu können, müsse Pyrum zwar noch weitere Mittel einwerben, aber die Analysten gehen davon aus, dass dies mit den dokumentierten großen Fortschritten auch gelinge.

Die Abbildung der Expansion in ihrem Bewertungsmodell führe zu einem fairen Wert von derzeit 59,00 Euro je Aktie, obwohl die Analysten bereits eine hypothetische Verwässerung von 20 Prozent durch künftige Eigenkapitalmaßnahmen einkalkuliert haben. Damit sorgen die großen Wachstumschancen für ein Aufwärtspotenzial von derzeit fast 70 Prozent. Das Urteil der Analysten laute auf dieser Basis weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.05.2024 um 8:30 Uhr)

Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 59,00 Euro