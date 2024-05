Trotz dieser rechtlichen Unsicherheiten betonte John Hess, CEO von Hess, den starken strategischen Wert der Transaktion. "Wir freuen uns sehr, dass die Mehrheit unserer Aktionäre den überzeugenden Wert dieser strategischen Transaktion erkennt, und freuen uns auf den erfolgreichen Abschluss unserer Fusion mit Chevron", sagte Hess.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission (FTC) sowie der Beilegung des Schiedsverfahrens mit Exxon. Chevron hat wiederholt seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Ansprüche von Exxon, die den Abschluss der Übernahme behindern könnten, im Schiedsverfahren zurückgewiesen werden.

Chevron plant, die Übernahme "so bald wie möglich" abzuschließen, vorausgesetzt, die anstehenden regulatorischen Genehmigungen und das Schiedsverfahren verlaufen ohne weitere Hindernisse. Die Aktionäre von Hess haben nicht das Recht auf eine Dividende von Chevron während des Schiedsverfahrens, was laut Institutional Shareholder Services (ISS) ein Risiko für die Aktionäre darstellt.

Die Übernahme von Hess durch Chevron hat auch politische Aufmerksamkeit erregt, da einige Demokraten im Kongress die Regulierungsbehörden aufgefordert haben, den Prozess zu verlangsamen, um mögliche Auswirkungen auf die Benzinpreise zu bewerten. Dennoch hat Glass Lewis, eine Beratungsfirma, die Aktionäre dazu aufgerufen, für das Geschäft zu stimmen, da die strategischen und finanziellen Vorteile der vorgeschlagenen Fusion insgesamt als solide und vernünftig angesehen werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

