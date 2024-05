Der Aktienkurs der Allianz hat die gröberen Einschnitte der letzten Jahre gut weggesteckt. Negative Nachrichten gab es einige zu verdauen. Der gravierendste Einschnitt war das Aufkommen der Corona-Pandemie, gefolgt vom russischen Einmarsch in die Ukraine, welcher Schockwellen durch die globale Finanzwelt schickte. Nachdem die Allianz tendenziell von höheren Zinsen profitiert, konnte sich das Papier seit Ende Oktober 2022 in Form einer Aufwärtssequenz nach oben absetzen. Dabei konnte die Allianz im ersten Quartal dieses Jahres den Gewinn deutlich steigern. Neben hohen Zinserträgen schlugen auch die gestiegenen Prämien zu Buche. Aktuell sieht es danach aus, dass die Zinsen langsamer sinken als von den Marktteilnehmern zuletzt erwartet.

Der aktuell noch intakte Aufwärtstrend hat seinen Ursprung im Tief bei 156,20 Euro am 28. September 2022. Die anfängliche Aufwertung erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab dem 20. Januar 2023 eine Seitwärtsrange ausbildete, die von der Unterstützung bei 198,60 Euro und dem Widerstand bei 222,80 Euro eingefasst wird. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höhere Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Zumindest das Papier der Allianz erholte sich bereits am 21. November 2023 und setzte den Aufwärtstrend bis Anfang April 2024 fort. Die beiden letzten Monate des Charts sind wieder von einer Konsolidierung und einer anschließenden Seitwärtsrange innerhalb der übergeordneten Aufwärtssequenz geprägt. Aus fundamentaler Sicht plant das Management im Zeitraum 2024 bis 2026 mit einem Gewinnzuwachs von gut 16 Prozent. Dabei sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 9,40, was im historischen Vergleich als günstig zu bezeichnen ist. Aus dieser Sicht birgt der Aktienkurs der Allianz noch Wachstumspotenzial in sich. Sollte der Kurs endogen nach unten ausbrechen, könnten die Bären beim Support auf Höhe 246,30 Euro wieder das Weite suchen.

Allianz SE St. (Tageschart in Euro) Tendenz: