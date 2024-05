Der Startwert (=Basispreis) der USD Garant Cap Anleihe auf die Feinunze Gold (ISIN DE000HV4XPA7) der HVB wird am 31.5.24 auf Höhe des Fixings der London Bullion Market Association LBMA definiert – gegenwärtig sind das ca. 2.350 US-Dollar. Bei 150 Prozent des Startwerts wird die Gewinnobergrenze (Cap) festgelegt – Anleger partizipieren somit bis zu einem Goldpreisanstieg auf ca. 3.525 US-Dollar.

Das in einer Stückelung von 1.000 US-Dollar aufgelegte Kapitalschutz-Zertifikat generiert keine laufenden Erträge, daher hängt der Anlageerfolg vollständig von der Wertentwicklung des Edelmetalls zum Stichtag 28.5.29 ab: In einem äußerst positiven Szenario schließt die Feinunze auf oder über dem Cap und Anleger erhalten den Höchstbetrag von 1.500 US-Dollar. Inklusive des Ausgabeaufschlags von 2,5 Prozent entspricht dies einer Rendite von 7,898 Prozent p.a.

In einem moderat positiven Szenario liegt der Preis der Feinunze am Stichtag zwischen Cap und Basispreis – aus einem Plus von 15 Prozent errechnet sich dann ein Rückzahlungsbetrag von 1.150 US-Dollar (Rendite 2,3 Prozent p.a.).

In einem negativen Szenario schließt der Goldpreis unter dem Startniveau: Dann greift der Kapitalschutz und Anleger erhalten den Nominalbetrag von 1.000 US-Dollar zurück. Die Anleihe kann noch bis zum 31.5. gezeichnet werden, danach ist sie an er Börse handelbar.

Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird und das Produkt in US-Dollar notiert (die Depotbank führt die nötigen Wechselkursanschaffungen automatisch für alle Anleger durch, die kein Referenzkonto in US-Dollar besitzen), ist ein Wechselkursrisiko zu berücksichtigen, dass in der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar besteht: Der Kapitalschutz bezieht sich nur auf den US-Dollar-Nennwert und nur auf das Laufzeitende.

ZertifikateReport-Fazit: Wer ein Portfolio aus Aktien und Anleihen diversifizieren und/oder sich gegen langwierig hohe Inflationsraten wappnen möchte, kommt um das Edelmetall nicht herum. Durch die Kapitalschutzfunktion eignet sich das Zertifikat auch für alle Anleger, die zwar von stark steigenden Notierungen ausgehen, aber bislang aus Angst vor Verlusten einen Bogen ums Gold machten.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de