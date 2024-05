Silber über 32 $/oz

Tagesbericht vom 29.05.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.346 auf 2.361 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.360 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit freundlicher.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bild.de 24.05.24: „Iraker (15) schlitzt Ukrainer (15) die Kehle auf. Die Vorstrafenliste des Täters „geht quer durchs Strafgesetzbuch“. In einer Not-OP kann das Leben des Opfers, dessen Lunge kollabierte, gerettet werden.



Kommentar: Über die Umstände dieser Straftat oder einer der 2.800 Gewalttaten, die im April an deutschen Bahnhöfen begangen wurden, wird im Gegensatz zu einem Videoausschnitt aus einer Bar auf Sylt in den Medien praktisch nichts berichtet. Wäre der Iraker einer von 200.100 Bürgern gewesen, die 2023 einen deutschen Pass bekommen haben, wäre die Tat als ausländerfeindliche Gewalttat eines Deutschen eingeordnet worden.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar aufwärts (aktueller Preis 69.908 Euro/kg, Vortag 69.457 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zieht kräftig an (aktueller Preis 32,13 $/oz, Vortag 31,67 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.058 $/oz, Vortag 1.056 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 982 $/oz, Vortag 962 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 84,40 $/barrel, Vortag 83,28 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 2,7 % oder 3,9 auf 147,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 4,1 %. Bei den kleineren Werten können Chesapeake 10,0 %, G-Mining 5,8 % und Seabridge 5,4 % zulegen. Monument fallen 9,1 % und Intern. Tower Hill 2,2 %. Bei den Silberwerten steigen Guanajuato 5,4 %, Hecla 5,3 % und Hochschild 4,8 %. Bear Creek fallen 4,4 % und Abra 3,4 %.

