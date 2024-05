FR: Der Immobilienmarkt steht 2024 vor großen Herausforderungen. Welche Rolle spielt dabei die Inflation?

Vanyo Walter ( Robomarkets ) : Inflationsbereinigt haben die Immobilienpreise in Deutschland um etwa 15 Prozent korrigiert, was insbesondere in Top-Märkten wie Berlin zu einer realen negativen Preisentwicklung über die letzten zwei Jahre geführt hat. Das bedeutet, dass trotz hoher nomineller Preise die Kaufkraft der Immobilien gesunken ist.

FR: Wie schlagen sich die entsprechenden Aktien?

Vanyo Walter: Bei Vonovia stehen 62 Prozent Kurserholung in einem Jahr zubuche und das kommt nicht von Ungefähr. Investoren nehmen eine Erholung vorweg und sehen vor allem, dass die ganz großen Hiobsbotschaften ausblieben, trotz starker Zinsentwicklung. Auch die zweite Reihe glänzt. TAG Immobilien, LEG und Aroundtown belegen die Ränge zwei bis vier bei den besten Aktien der letzten 12 Monate im MDAX.

FR: Große Investoren zeigen Interesse am Berliner Immobilienmarkt. Was macht diesen Markt für Investoren so attraktiv?

Vanyo Walter: Investoren sehen in den aktuellen Preisen eine Chance. Preise von 3.500 Euro pro Quadratmeter für Wohnungen in Berlin sind im Vergleich zu großen Städten weltweit sehr günstig. Zudem erwarten sie langfristige Wertsteigerungen und profitieren von einer stabilen Nachfrage nach Immobilien in einer wachsenden Stadt wie Berlin.

FR: Die Zinsentwicklung spielt eine entscheidende Rolle bei der Immobilienfinanzierung. Wie sehen Sie die zukünftige Zinsentwicklung?

Vanyo Walter: Die Zinsentwicklung ist derzeit ein zentraler Faktor für den Immobilienmarkt. Noch vor wenigen Monaten wurden Zinsen von fünf Prozent für zehnjährige Finanzierungen befürchtet. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) dem Kurs der Federal Reserve (FED) folgen, könnten die Zinsen auf zwei bis 2,5 Prozent sinken. Das würde den Immobilienmarkt weiter beleben und den Kauf von Eigentum attraktiver machen.

FR: Welche Auswirkungen könnte die Fußball-EM auf den Immobilienmarkt haben?

Vanyo Walter: Die Fußball-EM 2024 könnte tatsächlich einen zusätzlichen Schub für den Immobilienmarkt bedeuten. Ähnlich wie bei der WM 2006 könnte das große internationale Interesse und die positive Wahrnehmung zu einem Anstieg der Investitionen führen. Ausländische Investoren könnten Berlin verstärkt als attraktive Investmentmöglichkeit wahrnehmen, was die Nachfrage weiter ankurbeln würde.