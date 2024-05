Frankfurt/Main (ots) -



- Weiterer wichtiger Meilenstein

- Vorstandsvorsitzende Eva Wunsch-Weber: "Wir werden zusammenwachsen und

zusammen wachsen."

- Vertreter beschließen Dividende von erneut sechs Prozent



Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main und die Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg

haben bei ihrem geplanten Zusammenschluss einen weiteren wichtigen Meilenstein

erreicht. Die Vertreterversammlung der Frankfurter Volksbank Rhein/Main hat

heute Abend den Fusionsplänen einstimmig zugestimmt. Die Vorstandsvorsitzende

Eva Wunsch-Weber bezeichnete das überragende Votum der Vertreterinnen und

Vertreter als "klares Signal der Unterstützung für unsere Zukunftsstrategie".

"Wir wollen und werden zusammenwachsen und zusammen wachsen", betonte sie in

ihrer Rede. Vorbehaltlich der Zustimmung der Vertreterinnen und Vertreter der

Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg am 26. Juni 2024 ist damit der Weg zum

Zusammenschluss beider Institute frei.





Überzeugende strategische Logik"Das überragende Ergebnis bestätigt: Unsere Vertreterinnen und Vertreter sindvom Zusammenschluss, den Vorteilen und unserer strategischen Ausrichtungüberzeugt. Unsere Mitglieder und unsere Kunden sowie die Region werden erheblichprofitieren, wenn zwei starke Partner ihre Kräfte bündeln. Wir werden einregionales Powerhaus", sagte Wunsch-Weber. Ertragsstärke und Kapitalkraft seiendie wesentlichen Faktoren, um die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben undweiter zu treiben.Die Vorstandsvorsitzende hatte zuvor in ihrer Grundsatzrede betont, dass eskünftig mehr denn je auf innovative Kraft ankommen werde, um Kundenzufriedenheitsicherzustellen. "Die Service-Level auf allen Kanälen müssen reibungslosfunktionieren und die Beratungsangebote passgenau auf die Kundenbedarfzugeschnitten sein." Dies erfordere erhebliche Investitionen in dasKundengeschäft, unterstrich Wunsch-Weber. "In unsere Filialen, in unsereOmnikanal-Strategie, aber eben auch in Prozesse und Strukturen im Backoffice",so Wunsch-Weber. Um das zu gewährleisten, seien Kapitalkraft und Ertragsstärkewichtig für die Zukunft.Grundlage für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft sei das Kundenverständnis."Beide Institute tragen die genossenschaftliche DNA in sich und pflegen diesesPrinzip nicht nur im Umgang mit ihren Kunden, sondern auch im täglichenMiteinander - das ist ein starkes Fundament, auf dem das neue Haus stehen wird",betonte Wunsch-Weber. Und hob hervor, dass die Verankerung in der Region nichtnur ein wesentlicher Treiber sei, sondern auch "ein Leistungsversprechen fürunsere Kundinnen und Kunden". 1 und 1 sei in dieser geplanten Fusion mehr als 2- und strategisch ein "perfect fit".