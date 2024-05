Silber zählt in diesem Jahr bisher zu den am besten performenden Anlageklassen. Neben den monetären Eigenschaften des Edelmetalls Silber, wird es auch in der Industrie genutzt. Es konnte in den letzten Wochen stark zulegen und damit endlich aus seiner Seitwärtsbewegung ausbrechen. Wir gehen aber davon aus, dass der Silberpreis aufgrund der hohen Nachfrage sowohl aus der Industrie als auch von der Investitionsseite, sowie durch ein begrenztes Angebot, in den nächsten Monaten weiter deutlich steigt.

Den vollständigen Artikel finden Sie kostenlos hier: https://www.gvs-fs.de/news/silber-kursrally-2-0