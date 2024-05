Toronto, Ontario, 28. Mai 2024 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das „Unternehmen“ oder „Pasinex“) veröffentlicht ein weiteres Update über den aktuellen Stand seines Antrags auf freiwillige Handelsaussetzung für das Management („MCTO“), der laut der Nationalen Richtlinie 12-203 („NP 12-203“) zulässig ist und von der British Columbia Securities Commission („BCSC“) am 30. April 2024 genehmigt wurde. Zur Erinnerung: Bei einem MCTO sind der CEO und der CFO des Unternehmens von jeglichem direkten oder indirekten Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens ausgeschlossen. Die anderen Aktionäre sind in ihrer Fähigkeit, mit den Wertpapieren des Unternehmens zu handeln, durch das MCTO nicht eingeschränkt.

Wie bereits am 22. April 2024 bekannt gegeben wurde (die „Mitteilung“), hat das Unternehmen einen entsprechenden MCTO-Antrag eingereicht, um mehr Zeit für die Einreichung des geprüften Jahresabschlusses und des dazugehörigen Lageberichts (MD&A) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (der „Jahresabschluss“) zu haben, die ursprünglich am 29. April 2024 fällig waren.

Das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer bemühen sich auch weiterhin unter Einhaltung der nötigen Sorgfaltspflicht um eine ehestmögliche Fertigstellung des Jahresabschlusses. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass es – wie in seinem Status-Update vom 13. Mai 2024 angekündigt – den Jahresabschluss bis zum 31. Mai 2024 einreichen wird.

Am 24. Mai 2024 gab das Unternehmen außerdem eine Verzögerung bei der Einreichung des Zwischenabschlusses und des dazugehörigen Lageberichts (MD&A) für die drei Monate zum 31. März 2024 (der „Zwischenabschluss“) bekannt, welche am 30. Mai 2024 (die „Einreichungsfrist“) fällig sind. Das Unternehmen hat bei der BCSC und anderen zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden einen weiteren Antrag auf freiwillige Handelsaussetzung für das Management eingebracht, der jedoch am 27. Mai 2024 aufgrund des bereits vorhandenen Verzugs im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss abgelehnt wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass die BCSC eine Handelsaussetzung („CTO") erlassen wird, weil der Zwischenabschluss nicht bis zur Einreichungsfrist vorgelegt wurde.

