TecDAX-Konzern mit dickem Plus Chip-Zulieferer SÜSS Microtec: Neue Kaufempfehlung - Aktie springt an! Berenberg rückt einen wichtigen Chipzulieferer ins Rampenlicht und nimmt die Coverage von SÜSS MicroTec auf. Die Aktie freut sich über die neue Kaufempfehlung legt am Mittwoch deutlich zu.