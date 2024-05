Am Mittwoch verlieren die Anteile weitere 2 Prozent an Wert. Nur wenige Cent trennen Lufthansa noch von dem im April erzielten Tief und damit von neuen 52-Wochen-Tiefs. Sollte Lufthansa unter die Marke von 6,30 Euro fallen, dürfte sich die technisch ohnehin schwierige Situation der Aktie weiter verschärfen.

American Airlines senkt Prognose

Grund für die erneuten Kursverluste dürfte eine Gewinnwarnung des Mitbewerbers American Airlines sein. Die US-Fluggesellschaft hat in der Nacht auf Mittwoch vor sinkenden Erträgen gewarnt.

Hatte das Unternehmen im laufenden Quartal bislang einen Ertrag von 1,15 bis 1,45 US-Dollar pro Aktie angestrebt, sollen es nach neuen Schätzungen nur 1,00 bis 1,15 US-Dollar sein. Das liegt deutlich unter der Marktprognose von 1,27 US-Dollar pro Aktie.

Die Prognosesenkung geht vor allem auf das Konto niedrigerer Margenerwartungen. So soll die bereinigte operative Marge um einen Prozentpunkt unter der bisherigen Midpoint-Guidance von 10,5 Prozent liegen – und dass, obwohl American Airlines von niedrigeren Kerosinpreisen als bislang geschätzt ausgeht.

Lieferverzögerungen sorgen für Ärger

Ein Grund für die Anpassung nannte das Unternehmen in dem an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelten Schreiben nicht. Eine mögliche Ursache könnten Lieferverzögerungen sein: Aufgrund der anhaltenden Probleme mit seinem Pannenflieger 787-MAX gerät Boeing gegenüber vielen Fluggesellschaften in Verzug. American Airlines ist einer der größten Kunden des angeschlagenen US-Flugzeugbauers.

In der US-Nachbörse brachen die Papiere zeitweise um 9 Prozent ein, nachdem die Aktie bereits im regulären Handel rund 3 Prozent an Wert verloren hatte. Diese Verluste erfassen am Mittwoch auch die europäische Luftfahrt- und Reisebranche: Mitbewerber Ryanair verliert rund 1,5 Prozent an Wert, während Tui um etwa 2 Prozent nachgibt und nach drei Gewinntagen infolge wieder konsolidiert.

Fazit: Aktie auch auf diesem Niveau kein Kauf

Die Aktie von Lufthansa steht auch am Mittwoch unter Druck und setzt damit ihre seit Monaten anhaltende Talfahrt fort. Grund für die erneuten Kursverluste dürfte neben dem schwächeren Gesamtmarkt vor allem die Prognosesenkung des US-amerikanischen Konkurrenten American Airlines sein, der zur Wochenmitte branchenweit für Verluste sorgt.

Technisch steht es um die Aktie schlecht, neue 52-Wochen-Tiefs sind nur noch wenige Cent entfernt. Aufgrund der ausgeprägten Schwäche ist zu erwarten, dass das April-Tief schon bald unterboten wird, womit ein neues Verkaufssignal vorliegen würde. Anleger sind daher gut beraten, auf Abstand zu bleiben und vor einem Engagement eine nachhaltige Bodenbildung abzuwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion