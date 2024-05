Nvidia-Exzess und der Warnschuss für die Aktienmärkte!

Der Nvidia-Exzess kommt gleichzeitig mit einem Warnschuss für die Aktienmärkte: immer mehr US-Aktien geben Verkaufssignale (fallen also unter ihre 200-Tage-Linie) - alleine im Nasdaq 100 gestern 7% aller im Index enthaltenen Aktien. Nvidia wiederum hat seit Vorlage der Zahlen in der letzten Woche bis heute fast 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - das ist fast das Zehnfache des Umsatzes des Chip-Konzerns vom letzten Jahr! Gestern dazu noch starke Anstiege bei Rohstoffen (vor allem auch Öl), die US-Renditen und US-Dollar stiegen nach schwachen Anleihe-Auktionen. Geld wird also wieder teurer, mit dem Anstieg der Rohstoffe rücken Zinssenkungen in immer weitere Ferne. Diese Fokussierung auf eine einzige Aktie - während die Masse der anderne Aktien immer schwächer wird - ist ein klares Warnsignal für die Aktienmärkte!

Hinweise aus Video:

1. Silber: Nächster Schub für den Silberpreis kommt aus China

2. China: CO2-Emissionen rückläufig – schwache Wirtschaft?

