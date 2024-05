LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown verschlankt angesichts der anhaltend schwierigen Marktlage seinen Immobilienbestand weiter. Seit Jahresanfang seien Verkäufe in Höhe von 200 Millionen Euro unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Die Immobilienbranche belasten insbesondere die gestiegenen Kreditzinsen und Baukosten. Bei Aroundtown war deshalb im vergangenen Jahr ein Milliardenverlust angefallen. Im ersten Quartal verbuchte das Unternehmen nun wieder einen Gewinn, eine Neubewertung des Immobilienportfolios blieb aus. Anleger reagierten verschnupft.

Im frühen Handel stand die im MDax notierte Aktie zeitweise 5 Prozent im Minus. Seit Ende März hat sie allerdings schon 40 Prozent zugelegt. Damals war sie angesichts der Vorlage der Zahlen für das vergangene Jahr auf ihr bisher tiefstes Niveau 2024 gerutscht. Seit dem mehrjährigen Tief vom vergangenen Juni haben sich die Scheine im Wert sogar mehr als verdoppelt.