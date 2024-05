Hamburg (ots) - Mehr als drei Viertel der PR-Schaffenden sehen Künstliche

Intelligenz (KI) für die professionelle Kommunikation als Chance, einer von zehn

bewertet ihren Einsatz als Risiko. Jeder sechste Kommunikationsprofi verzichtet

aktuell noch gänzlich auf die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz. Am

stärksten wird KI in den Bereichen Übersetzung, Texterstellung und

-überarbeitung sowie Themenfindung eingesetzt. Zu diesen Ergebnissen kommt der

aktuelle PR-Trendmonitor, den die dpa-Tochter news aktuell gemeinsam mit PER

durchgeführt hat. Befragt wurden 327 Kommunikationsprofis aus Unternehmen,

Organisationen und PR-Agenturen in Deutschland und der Schweiz.



KI für Übersetzungen, Texte und Themenfindung





An erster Stelle der Nutzung von KI im Kommunikationsalltag stehen die BereicheÜbersetzungen, Texterstellung und -überarbeitung sowie Themen- und Trendfindung.Dabei setzen 43 Prozent der PR-Profis KI stark oder sehr stark für Übersetzungenein, ein Drittel lässt sich intensiv bei der Texterstellung und -überarbeitunghelfen (33 Prozent), bei der Themen- und Trendfindung greifen 16 Prozent derKommunikatorinnen und Kommunikatoren verstärkt auf den digitalen Helfer zurück.Eher selten wird Künstliche Intelligenz in Bereichen genutzt, in denen es umProduktion und Bearbeitung von ergänzendem Pressematerial geht. So verwenden nur8 Prozent bereits intensiv KI zur Bilderkennung und magere 4 Prozent stark bzw.sehr stark für die Video- und Audioproduktion und -bearbeitung.Keine KI bei Krisen- und ReputationsmanagementDeutlich ausbaufähig ist der Einsatz von KI bei Themen wie Krisenprävention,Reputationsmanagement und Influencer Relations, bei denen die digitalen Helferbei einem Großteil der Befragten gar nicht herangezogen werden.Auf die Frage, wie intensiv die PR-Profis KI in den genannten Bereicheneinsetzen, antworten knapp drei Viertel (73 Prozent) der Befragten, dass sieKrisenprävention und Krisenmanagement gar nicht in die Hände einer KI legen, 68Prozent sagen dies auch beim Thema Reputationsmanagement und zwei Drittel gebendies für den Bereich Influencer Marketing/Influencer Relations an (66 Prozent).Chancen und Risiken von KI im KommunikationsalltagWorauf genau setzen die PR-Schaffenden - so sie KI nutzen - ihre Hoffnungen undwobei haben sie Bedenken? Zwei starke Drittel erhoffen sich durch den Einsatzvon Künstlicher Intelligenz eine Automatisierung von Routineaufgaben, um in derFolge mehr Zeit für anspruchsvollere Tätigkeiten wie z.B. Strategie, Konzeption,Kreation oder Stakeholder-Betreuung zu haben (67 Prozent). Eine Steigerung derKreativität durch KI-gestützte Ideenfindung wird von mehr als der Hälfte als