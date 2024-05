Brüssel (ots/PRNewswire) - Irisches Familienunternehmen für Heiztechnik nutzt

cloudbasierte ERP-, QMS- und MES-Systeme, um Mitarbeiter zu unterstützen und

digitale Fähigkeiten zu verbessern



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt

gegeben, dass Warmflow, ein innovatives Unternehmen für Heiztechnik mit Sitz in

Lisburn, Nordirland, als erstes Unternehmen in Irland die Plex ERP-, QMS- &

MES-Lösung (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factoryta

lk/operationsuite/mes/plex-mes.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relat

ions&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-04409-K5G8Z5&utm_content=news_wire)

von Rockwell Automation einsetzen wird.







Innovation verschrieben. Durch die Einführung der Plex Smart Manufacturing

Platform(TM) ist das Unternehmen in der Lage, Abläufe zu optimieren, die

Effizienz zu steigern und in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt die

Nase vorn zu haben. Die Plex-Lösung wird mehrere gegwärtige Systeme durch MES

(Manufacturing Execution Systems), ERP (Enterprise Resource Planning) und QMS

(Quality Management Systems) in der cloudbasierten Platform von Plex ersetzen.



Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören eine erhebliche Verringerung der

Kapitalinvestitionen in Lagerbestände und eine genauere Produktionsplanung, die

beide dank der auf Echtzeitdaten basierenden Vorhersage möglich sind.



"Warmflow ist ein idealer Kunde für unsere Plex-Lösung", sagt Asa Arvidsson,

Regionale Vizepräsidentin Region Nord, Rockwell Automation. "Sie eignet sich gut

für mittelständische Unternehmen, um funktionsübergreifende Prozesse wie ERP,

MES und QMS zu unterstützen und liefert eine einzige, integrierte und intuitive

Ansicht der Fertigungsabläufe. Durch die cloudbasierte Architektur ist sie zudem

hervorragend skalierbar und schneller zu implementieren."



Das digitale Transformationsprojekt - einschließlich neuer

Sequenzautomatisierung, Steuerung, E/A und zugehörigem Code - wurde in

Zusammenarbeit mit ControlSoft Automation Systems entwickelt, einem Mitglied des

Rockwell Automation PartnerNetwork(TM)-Ökosystems als

Gold-Level-Systemintegrator. ControlSoft ist ein Unternehmen für industrielle

Automatisierung mit Sitz in Dundalk, Co. Louth, Irland, das schlüsselfertige

Lösungen für die Prozess-, Maschinen-, Informations- und Energiekontrolle für

zahlreiche Branchen anbietet.



Ein wichtiges Element dieses schlüsselfertigen Projekts war die Entwicklung



