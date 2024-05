Wien (ots) -



- Doppelt so viele Wohnungen verkauft wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres

- Ein Teil der angekündigten Asset-Verkäufe im ersten Quartal abgeschlossen

- Liquidität vor Profitabilität - Eigenkapital-Quote bei 30 %, relative Stärke

- Bis November 2025 keine Fälligkeit von Anleiherückzahlungen



Das erste Quartal 2024 hat erwartungsgemäß keine Trendumkehr für den

Immobilienmarkt gebracht. Dennoch gibt es bei der UBM Fortschritte zu berichten.

Im Wohnungseinzelverkauf wurden mehr als doppelt so viele Wohnungen verkauft wie

im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Beim Projekt Arcus City wurden 5

Grundstücke an eine tschechische Baufirma verkauft. Im Poleczki Business Park in

Warschau wurde ein Gebäude an den bestehenden Mieter verkauft. In Prag stockte

der Miteigentümer des Hotel Andaz Prag seinen Anteil von 25 % auf 40 % auf. "Bei

uns gilt im laufenden Geschäftsjahr weiterhin konsequent Liquidität vor

Profitabilität. Insofern stimmt die Performance im ersten Quartal", sagt UBM-CEO

Thomas G. Winkler.









Trotz erster Verkaufserfolge erlauben es die aktuellen Marktbedingungen noch

nicht, die Gewinnzone zu erreichen. Die UBM verzeichnete im ersten Quartal ein

negatives Ergebnis vor Steuern von EUR 7,3 Mio. Dennoch konnte die

Eigenkapitalquote bei 30 % stabilisiert und die Nettoverschuldung auf weniger

als EUR 630 Mio. begrenzt werden.



Über 77 % der Pipeline bereits in Holz-Hybridbauweise



Über 300.000 m² sind bereits in Holz-Hybridbauweise in Umsetzung oder geplant

und zahlen so auf das Ziel ein, einer der führenden Entwickler von

Holzbau-Projekten in Europa zu werden. Die Zukunft der UBM kann über die

Ergebnisbeiträge der bestehenden EUR 1,9 Mrd. Entwicklungspipeline abgesichert

werden. Insgesamt befinden sich die Projekte zum überwiegenden Teil (90 %) in

Deutschland und Österreich beziehungsweise in den Assetklassen Wohnen (56 %) und

Light Industrial & Büro (44 %).



Ausblick



Die UBM rechnet 2024 mit einer signifikanten Reduzierung des Verlusts gegenüber

dem Vorjahr, vorrangig bleibt die Absicherung der Liquidität. Im Geschäftsjahr

2025 kann mit einer Rückkehr in die Gewinnzone gerechnet werden. Dafür

verantwortlich wird voraussichtlich die immer größer werdende Angebotslücke

sein, ebenso wie das weitere Ansteigen des Mietniveaus in allen Märkten der UBM.

Aufgrund der aktuell andauernden Marktbereinigung kann mittelfristig kein

Zweifel bestehen, dass die verbleibenden Marktteilnehmer dann überproportional

davon profitieren werden.



Die Ertrags- und Finanzkennzahlen im Detail



Im ersten Quartal 2024 erwirtschaftete die UBM eine Gesamtleistung von EUR 85,0

Mio. nach EUR 53,5 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Ergebnis vor

Ertragssteuern (EBT) lag mit EUR -7,3 Mio. unter der Vorjahresperiode mit EUR

1,1 Mio.; mit einem Periodenergebnis von EUR -8,0 Mio. (Q1/23: EUR 0,9 Mio.)

erzielte die UBM einen niedrigeren Wert als im ersten Quartal 2023. Der aus dem

Periodenergebnis abgeleitete Gewinn pro Aktie sank von -0,15 im ersten Quartal

2023 auf EUR -1,27 in der aktuellen Berichtsperiode.



Eine detaillierte Kennzahlentabelle finden Sie im Anhang .



UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in

Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Großstädten

wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von

der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an.

Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den

höchsten Transparenzanforderungen.



Pressekontakt:



Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 200

E-Mail: mailto:christoph.rainer@ubm-development.com



Johannes Stühlinger

Unternehmenskommunikation

UBM Development AG

Mob.: +43 664 80 1873 184

E-Mail: mailto:johannes.stuehlinger@ubm-development.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/5789421

OTS: UBM Development AG





Eigenkapitalquote 30 %, Gewinnzone noch nicht erreichtTrotz erster Verkaufserfolge erlauben es die aktuellen Marktbedingungen nochnicht, die Gewinnzone zu erreichen. Die UBM verzeichnete im ersten Quartal einnegatives Ergebnis vor Steuern von EUR 7,3 Mio. Dennoch konnte dieEigenkapitalquote bei 30 % stabilisiert und die Nettoverschuldung auf wenigerals EUR 630 Mio. begrenzt werden.Über 77 % der Pipeline bereits in Holz-HybridbauweiseÜber 300.000 m² sind bereits in Holz-Hybridbauweise in Umsetzung oder geplantund zahlen so auf das Ziel ein, einer der führenden Entwickler vonHolzbau-Projekten in Europa zu werden. Die Zukunft der UBM kann über dieErgebnisbeiträge der bestehenden EUR 1,9 Mrd. Entwicklungspipeline abgesichertwerden. Insgesamt befinden sich die Projekte zum überwiegenden Teil (90 %) inDeutschland und Österreich beziehungsweise in den Assetklassen Wohnen (56 %) undLight Industrial & Büro (44 %).AusblickDie UBM rechnet 2024 mit einer signifikanten Reduzierung des Verlusts gegenüberdem Vorjahr, vorrangig bleibt die Absicherung der Liquidität. Im Geschäftsjahr2025 kann mit einer Rückkehr in die Gewinnzone gerechnet werden. Dafürverantwortlich wird voraussichtlich die immer größer werdende Angebotslückesein, ebenso wie das weitere Ansteigen des Mietniveaus in allen Märkten der UBM.Aufgrund der aktuell andauernden Marktbereinigung kann mittelfristig keinZweifel bestehen, dass die verbleibenden Marktteilnehmer dann überproportionaldavon profitieren werden.Die Ertrags- und Finanzkennzahlen im DetailIm ersten Quartal 2024 erwirtschaftete die UBM eine Gesamtleistung von EUR 85,0Mio. nach EUR 53,5 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Ergebnis vorErtragssteuern (EBT) lag mit EUR -7,3 Mio. unter der Vorjahresperiode mit EUR1,1 Mio.; mit einem Periodenergebnis von EUR -8,0 Mio. (Q1/23: EUR 0,9 Mio.)erzielte die UBM einen niedrigeren Wert als im ersten Quartal 2023. Der aus demPeriodenergebnis abgeleitete Gewinn pro Aktie sank von -0,15 im ersten Quartal2023 auf EUR -1,27 in der aktuellen Berichtsperiode.Eine detaillierte Kennzahlentabelle finden Sie im Anhang .UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten inEuropa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Großstädtenwie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM vonder Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an.Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit denhöchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Christoph RainerHead of Investor Relations & ESGUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 200E-Mail: mailto:christoph.rainer@ubm-development.comJohannes StühlingerUnternehmenskommunikationUBM Development AGMob.: +43 664 80 1873 184E-Mail: mailto:johannes.stuehlinger@ubm-development.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/5789421OTS: UBM Development AG