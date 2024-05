AKTIE IM FOKUS Aroundtown im schwachen Sektorumfeld unter Druck - Zahlen okay Die Aktien von Aroundtown sind am Mittwoch in einem insgesamt schwachen Sektorumfeld unter Druck geraten. Die Resultate, für die das Unternehmen in ersten Reaktionen keine Kritik einstecken musste, prägten das Bild weniger stark. Für den Kurs …