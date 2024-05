Bei der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) sind große Kursbewegungen innerhalb kurzer Zeit keineswegs unüblich. Sprang die Aktie am 14.5.24 nach dem Verkauf des Foodpanda-Geschäfts an Uber in Taiwan auf Schlusskursbasis um 26 Prozent von 25,32 Euro auf 31,99 Euro nach oben, um danach leicht nachzugeben, so geriet sie am 29.5.24 wieder kräftig unter Druck und gab auf ihr aktuelles Niveau bei 28,50 Euro nach.

Da der Essenslieferant nach dem Verkauf von Foodpanda Taiwan vor einer Neubewertung stehe, bekräftigten Experten trotz unveränderter Geschäftsprognosen mit Kurszielen von bis zu 61,50 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Delivery Hero-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau vom 16.5.24 bei 32,48 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.