Er setzt hingegen auf Dauerläufer, die fast jede Krise überstehen und so langfristig sehr erfolgreich sind. So wie die folgenden drei Unternehmen.

1. Beiersdorf

Das Hamburger Unternehmen ist für seine Pflegeprodukte bekannt, zu denen bekannte Marken wie Nivea, Eurcerin und Hansaplast gehören. Sie sind bei Konsumenten sehr beliebt, weshalb sie ihnen über Jahrzehnte die Treue halten. Hinzu kommen mit tesa selbstklebende Produkte und Lösungen für industrielle und private Kunden.

Beiersdorf wurde bereits 1882 gegründet und 1928 an die Börse gebracht. Die langfristige erfolgreiche Existenz zeigt, wie krisenbeständig das Unternehmen ist. Allein seit 1988 sind die Aktien um 4.567 Prozent gestiegen und verwandelten so 10.000 Euro in 466.747 Euro (29.05.2024).

2. Nestlé

Eine zweite Aktie, die sich eher unspektakulär, dafür aber umso stetiger entwickelt ist Nestlé. In seiner ursprünglichen Form wurde das Unternehmen bereits 1866, damals als Hersteller von Säuglingsnahrung, gegründet. Heute besitzt der Nahrungsmittelkonzern mehr als 2.000 Marken, über 400 Fabriken in 85 Ländern und bietet verschiedene Kategorien wie Getränke, Süßwaren, Baby- und Gesundheitsprodukte, Tiernahrung, Fertiggerichte sowie Milchprodukte und Eiscreme.

Nestlé kam bereits 1873 an die Börse und hat sich seitdem kontinuierlich entwickelt. Auch aktuell bietet die Aktie noch eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent. Allein seit 1995 ist sie um 1.271 Prozent gestiegen, sodass aus 10.000 Euro 137.147 Euro wurden (29.05.2024).

3. Hannover Rück

Ein dritter Dauerläufer ist Hannover Rück. Das Unternehmen entstand 1966 als Industrieversicherer und ging 1994 an die Börse. Einzelne Unternehmensteile wie die E+S Rück bestehen bereits seit mehr als 100 Jahren. Heute gehört der Konzern zu den weltgrößten Rückversicherern, dessen Geschäft sich in die Bereiche Nicht-Lebens- sowie Lebens- und Kranken-Rückversicherungen teilt.

Auch diese Aktie entwickelt sich unspektakulär, aber stetig. Allein seit 1995 ist der Kurs um 1.705 Prozent gestiegen, wodurch aus 10.000 Euro 180.521 Euro wurden (29.05.2024). Aktuell notiert sie noch zu einer Dividendenrendite von 3,22 Prozent (29.05.2024).

Fazit

Die drei Beispiele zeigen, dass spektakuläre Kursgewinne wie bei Nvidia nicht unbedingt notwendig sind, um eine nachhaltig gute Rendite zu erzielen. Oft sind es gerade die eher langweiligen Werte, die sich über einen langen Zeitraum stetig entwickeln, Vermögen aufbauen, und zudem Krisen sicher überstehen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

