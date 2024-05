Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,75 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Zuschlag für die Lieferung von XL-Speichersystemen und Services im Volumen von rund 26,0 Mio. EUR; Großauftrag untermauert die erwartete zukünftige dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung; Kursziel & Rating "Kaufen" bestätigt



Am 14.05.2024 hat der Energy S.p.A-Konzern den Zuschlag für eine große Ausschreibung in Österreich für die Lieferung von Stromspeichersystemen und die Erbringung einer Reihe damit verbundener Services an die ASFINAG, Österreichs Autobahnkonzessionsgesellschaft, bekannt gegeben. Die georderten Großspeichersysteme sollen im Rahmen einer

Autobahnschnellladeinfrastuktur dabei unterstützen, die Energienetzinfrastruktur für alternative Mobilitätformen (E-Mobility) auszubauen. Der Gesamtwert der Lieferung der Speichersysteme und Dienstleistungen beläuft sich auf 25,7 Mio. EUR, mit einer vereinbarten zusätzlichen Option zugunsten der ASFINAG für weitere Lieferungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR.



Die Ausschreibung wurde im Rahmen einer zeitlich befristeten Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zusammen mit dem österreichischen Unternehmen Königskreuz GmbH durchgeführt. Energy ist hierbei der federführende Partner des zeitlich begrenzten Konsortiums (mit dem Namen "ARGE Energy S.p.A. Königskreuz GmbH") und wird ab dem Sommer für etwa 18 Monate alle Speichersysteme (im Wert von ca. 22,0 Mio. EUR) und die dazugehörigen Services liefern.



Diese Ausschreibung ist die Erste ihrer Art, die Energy als Teil der ARGE Energy S.p.A. Königskreuz GmbH gewonnen hat. Zudem spiegelt dieser Zuschlag auch die internationale Anerkennung der Energy-Strategie wider und bestätigt zugleich eine führende Position des Technologieunternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien bei Stromspeichersystemen.

Energy erhielt laut eigenen Angaben den finalen Zuschlag aufgrund seines Know-hows, das unter den wenigen europäischen Herstellern von Speichersystemen einzigartig ist, sowie aufgrund der richtigen Mischung aus finanzieller Wettbewerbsfähigkeit seiner Speicher- und Cloud-Service-Technologie und der nachweislichen Zuverlässigkeit seiner Produkte. Die von ASFINAG ausgewählten Speichersysteme decken die gesamte zeroCO2-XL-Plattform des Unternehmens ab.



Der von Energy erhaltene Großauftrag untermauert unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2024 und die Folgejahre. Unserer Einschätzung nach sollten die mit diesem Zuschlag erwarteten Umsatz- und Ergebniseffekte vor allem im kommenden Geschäftsjahr 2025 zu einer deutlich dynamischen Erlös- und Ertragsentwicklung mit beitragen. An dieser Stelle ist zu betonen, dass sich Energy durch diesen erhaltenen Zuschlag auch in eine gute Ausgangsposition gebracht hat, für eine weitere von uns erwartete Folgeausschreibung der ASFINAG im Zusammenhang mit dem weiteren sukzessiven Ausbau der Ladeinfrastruktur des Autobahnnetzes.



Basierend auf unseren durch den Großauftrag bestätigten Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre, haben wir unser bisheriges Kursziel von 2,75 EUR (zuvor: 2,75 EUR) je Aktie ebenfalls bestätigt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Energy-Aktie.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29927.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 29.05.2024 (9:21 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 29.05.2024 (10:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 1,525EUR auf Frankfurt (29. Mai 2024, 09:59 Uhr) gehandelt.