Berlin (ots) - Mitgliederversammlung wählt den CEO von TÜV Rheinland turnusgemäß

zum neuen Vorsitzenden des Verbands. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und KI

zentrale Themen der Präsidentschaft.



Dr. Michael Fübi (56) ist neuer Vorsitzender des Präsidiums des TÜV-Verbands

e.V. Die Mitgliederversammlung hat den Vorstandvorsitzenden der TÜV Rheinland AG

an die Spitze des Verbands gewählt. Er übernimmt die Präsidentschaft turnusgemäß

von Dr. Johannes Bussmann. "Neben der Digitalisierung und der Klimakrise

bestimmen geopolitische und konjunkturelle Herausforderungen unsere Zeit und

verlangen Wirtschaft und Gesellschaft ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft

ab", sagte Fübi anlässlich seiner Wahl. "In Zeiten des Wandels sind Vertrauen

und Sicherheit entscheidend, um den Menschen Orientierung und Zuversicht zu

geben." Die TÜV-Organisationen begleiten mit ihrem Portfolio an

Prüfdienstleistungen die digitale und nachhaltige Transformation. Dazu zählen

beispielsweise der zügige Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, der Ausbau

erneuerbarer Energien und der Elektromobilität oder die Sanierung und der Neubau

energieeffizienter Gebäude. Fübi: "Damit die Transformation gelingt, sind klare

Vorgaben, Anreize und gezielte Förderungen notwendig."







TÜV-Verbands dafür ein, den europäischen Gedanken zu stärken. "Die Europäische

Union ist ein Garant für Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand. Auch deswegen

werde ich am 9. Juni meine Stimme bei der Europawahl abgeben ", sagte Fübi. Zu

einem erfolgreichen Europa gehöre aber auch eine kritische Auseinandersetzung

mit der EU. Neue Vorgaben müssten Investitionen in digitale und nachhaltige

Technologien lohnenswert machen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen

Unternehmen zu stärken sowie Menschen und Umwelt zu schützen.



Das gelte auch für die Umsetzung des europäischen "AI Acts". "Die Welt blickt

auf Europa, wie die Anwendung des AI Acts in der Praxis gelingt und ob wir damit

einen globalen Maßstab für sichere und vertrauenswürdige KI setzen können",

sagte Fübi. Jetzt komme es darauf an, eine einheitliche Auslegung und Umsetzung

auf Grundlage des risikobasierten Ansatzes sicherzustellen, möglichst rasch

klare Verantwortlichkeiten zu schaffen und die zuständigen Stellen auf- bzw.

auszubauen. Zudem müsse die Erarbeitung harmonisierter Normen vorangetrieben

werden. "Die TÜV-Organisationen bereiten sich auf die Anwendung des AI Acts mit

dem Aufbau des entsprechenden Prüf-Know-hows vor", sagte Fübi. Das "TÜV AI.Lab"

begleitet bereits seit 2021 den Gesetzgebungsprozess und treibt die Entwicklung

von Prüfkriterien für KI-Systeme voran.



Die Mitgliederversammlung dankte dem scheidenden Vorsitzenden Dr. Johannes

Bussmann, der dem Präsidium weiter angehören wird. Der Vorstandsvorsitzende der

TÜV SÜD AG hat die Ausrichtung des TÜV-Verbands in Richtung Digitalisierung und

Nachhaltigkeit vorangetrieben. Als Querschnittsthemen sind sie inzwischen die

zentralen Treiber des traditionellen Geschäfts der TÜV-Unternehmen in den

Bereichen Mobilität, Anlagen-, Produkt- und Gebäudesicherheit.



Dr.-Ing. Michael Fübi ist seit 2015 Vorsitzender des Vorstands der TÜV Rheinland

AG. Der promovierte Ingenieur startete seinen beruflichen Werdegang bei Babcock

Borsig. Beim RWE-Konzern leitete er den Bereich Klimaschutz der

er in die Geschäftsführung der RWE Technology berufen wurde. Seit 2018 ist Fübi

Präsident des TIC Councils, des Weltverbands der Prüf-, Verifizierungs- und

Zertifizierungsbranche.



