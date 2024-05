Volkswagen betonte, dass die Fertigung dieser neuen E-Fahrzeuglinie stark auf Europa ausgerichtet sein wird, was nicht nur die Lieferketten verkürzt, sondern auch die Emissionen durch den Transport senkt.

Vergangene Woche warnte der Automobilgigant, dass die europäische Automobilindustrie nur 2 bis 3 Jahre Zeit habe, sich auf die wachsende Konkurrenz aus China einzustellen, andernfalls könne die Zukunft einiger Hersteller in Gefahr sein. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, implementiert Volkswagen umfangreiche Spar- und Kostensenkungsmaßnahmen im Wert von 10 Milliarden Euro bis 2026.

Hinzu komme, dass sich E-Autos aktuell mehr als schlecht verkaufen, meint Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets. Der chinesische Hersteller von reinen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, Great Wall Motors, zog nach enttäuschenden Absatzzahlen in Europa bereits die Notbremse und schloss seine Europazentrale in München.

"Positiv formuliert für die heimischen Autobauer könnte man sagen: Ein Wettbewerber aus dem billigen China weniger. Aber Volkswagen, Mercedes und Daimler würden sich in diesem Fall wohl eher ein insgesamt stärkeres Interesse an E-Autos wünschen, welches aktuell ganz klar gegen Null geht", so Molnar in einem Marktupdate.

Trotz des niedrigen Einstiegspreises verspricht Thomas Schaefer, Markenchef von Volkswagen, keine Kompromisse bei Technologie, Design und Qualität. "Die Herausforderung wächst durch steigende Kosten für Energie und Rohmaterialien sowie Arbeitskosten. Nur mit politischer Unterstützung und wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen ist dieses Vorhaben realisierbar", fügte Schaefer hinzu.

Unter den Analysten zeigt sich ein durchmischtes Bild. Die Hälfte traut der deutschen Automobil-Aktie etwas zu und positioniert sich mit Buy oder Overweight, die andere Hälfte bleibt skeptisch. Das zeigen FactSet-Daten. Das mittlere Kursziel liegt bei etwa 144 Euro.

BYD enthüllt fortschrittliche Hybridtechnologie

Fast zeitgleich präsentierte BYD am Dienstag seine neueste Plug-in-Hybridtechnologie. Die Vorstellung fand in Xian statt. "Diese fünfte Generation der Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und kann bei voller Batterie und vollem Tank eine Distanz von 2.100 Kilometern zurücklegen", erklärte BYD-CEO Wang Chuanfu.

Neben der Hybridtechnologie präsentierte BYD zwei neue Limousinenmodelle, den Qin L und Seal 06, die jeweils mit dieser Technologie ausgerüstet sind und zu einem Preis von etwa 99.800 Yuan (13.775 US-Dollar) starten. Nach Unternehmensangaben können Nutzer dieser Fahrzeuge jährlich bis zu 9.682 Yuan an Benzinkosten im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen einsparen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

