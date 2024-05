LONDON (dpa-AFX) - Der Mutterkonzern der britischen Post, Royal Mail, hat der Übernahme des Unternehmens durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky zugestimmt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete, akzeptierte der Aufsichtsrat von International Distribution Services (IDS) das Angebot Kretinskys von 3,57 Milliarden Pfund (4,2 Mrd Euro).

Mit der Zustimmung seien eine Reihe rechtlich verbindlicher Vereinbarungen verbunden, hieß es in einer IDS-Mitteilung demnach. Dazu gehörten eine einheitliche Preisgestaltung im Rahmen der Universaldienstverpflichtung, einschließlich der Zustellung von Briefen erster Klasse an sechs Tagen die Woche, finanzielle Stabilität, die Beibehaltung von Jobs und Arbeitnehmerleistungen und Renten sowie die Zusicherung, dass die Royal Mail ihren Hauptsitz und steuerlichen Sitz in Großbritannien belässt.

Die Übernahme soll im September von der Aktionärsversammlung abgesegnet werden. Auch die britische Regierung hat noch ein Veto-Recht./cmy/DP/jha

Die International Distributions Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 3,874EUR auf Tradegate (29. Mai 2024, 10:34 Uhr) gehandelt.