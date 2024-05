In den USA werden die digitalen Werbeumsätze einer neuen Prognose der internationalen Werbeagentur Magna zufolge in diesem Jahr stärker steigen als erwartet. Die Gesellschaft geht davon aus, dass das Marktvolumen um 11,7 Prozent auf 261 Milliarden US-Dollar zulegen wird. Ursprünglich lag die Schätzung bei einem Plus von 10,5 Prozent. Weiter teilt Magna mit, dass rund 70 Prozent aller Werbeumsätze in den USA bereits auf digitale Kanäle entfallen. Nicht nur in den USA, sondern auch global gewinnen digitale Formate in der Marketingplanung der Werbetreibenden mehr an Bedeutung. So prognostiziert Magna, dass die weltweiten digitalen Werbeumsätze in diesem Jahr ebenfalls prozentual zweistellig zulegen und ein Volumen von fast 590 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Wachstum des digitalen Werbemarktes bietet Adcore Chancen

„Der positive Ausblick einer führenden Agentur wie Magna bekräftigt uns in der Einschätzung, dass es sich bei digitaler Werbung um einen wachstumsstarken Trendmarkt handelt“, sagt Omri Brill, CEO bei Adcore. Brill ist zuversichtlich, dass mit zunehmenden Marktvolumen auch der Bedarf für Technologien steigen wird, die Werbetreibende dabei unterstützen, ihre digitalen Werbeaktivitäten zu optimieren. „Genau in diesem Markt sind wir tätig“, weiß Brill. Die von Adcore entwickelten proprietären Apps und Services, so Brill, würden es den Kunden ermöglichen, auf einfache Weise, ihre digitale Werbung zu erstellen, zu verwalten und zu analysieren.

17 Prozent Umsatzwachstum im Jahr 2023

Dass die Cloud-basierten und KI-gestützten Lösungen von Adcore bei Werbetreibenden gut ankommen, zeigt das zurückliegende Geschäftsjahr. So legte der Umsatz um 17 Prozent auf 31,2 Millionen kanadische Dollar (CAD) zu. Zudem konnte Adcore nicht nur seine Kundenbasis und Marktpräsenz ausbauen, sondern auch seine strategischen Partnerschaften festigen. Beispielsweise ist Adcore Premier Partner der führenden Suchmaschine Google. Diese Auszeichnung wurde im März 2024 erneuert. Schon zu Jahresanfang konnte Adcore berichten, dass auch der Elite-Partner-Status mit Microsoft Advertising bis Jahresende verlängert wurde. Neben diesen beiden wichtigen Kooperationen ist Adcore zudem Facebook Partner, Verified Amazon Partner und TikTok-Partner.