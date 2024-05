AKTIE IM FOKUS Auto1 mit Kurssprung - HSBC mit vielversprechendem Kursziel Eine Analystenstudie mit hohem Kursziel hat am Mittwoch das Interesse der Anleger an Auto1 deutlich erhöht. Der Kurs des Online-Autohändlers zog um sieben Prozent an und erreichte mit 7,06 Euro den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Damit rückte …