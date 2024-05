Das Partnerschaftsabkommen sieht die Produktion von drei Kurzdokumentationen vor, die die Naturlandschaften, das kulturelle Erbe, die Traditionen der Vorfahren, die architektonische Ästhetik, die örtliche Gemeinschaft und das breite Spektrum an einzigartigen Angeboten, einschließlich historischer Stätten und Denkmäler, in den Mittelpunkt stellen.

PARIS, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Soudah Development und Warner Bros. Discovery International (WBD) haben eine einjährige Partnerschaftsvereinbarung zur Förderung und Würdigung der besonderen Natur, Kultur und des Erbes von Soudah und Teilen von Rijal Almaa, einer Region im Südwesten Saudi-Arabiens, unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, den Bekanntheitsgrad von Soudah Peaks zu erhöhen – einem aufstrebenden Luxustourismusziel in den Bergen auf dem höchsten Gipfel Saudi-Arabiens in einer Höhe von 3.015 Metern über dem Meeresspiegel – und seine unvergleichliche Schönheit und Vielfalt einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

Diese Kurzfilme werden in diesem Sommer in Europa, den USA, dem Nahen Osten, Afrika und Indien auf den WBD-Sendern Discovery Channel, Travel Channel und Eurosport 1 und 2 zu sehen sein. Zusätzlich werden die Kurzfilme auf dem Discovery YouTube-Kanal, in den sozialen Netzwerken von VOX MEDIA und auf Discovery Channel Weibo in China ausgestrahlt.

Ing. Saleh Aloraini, CEO Soudah Development, kommentiert die Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery, um die außergewöhnliche Schönheit und kulturelle Bedeutung der Soudah-Region und Saudi-Arabiens auf globaler Ebene bekannt zu machen. Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt in unserem Bestreben, Soudah als einzigartiges Luxusreiseziel in den Bergen zu positionieren, und wir sind zuversichtlich, dass es Reisende aus aller Welt in seinen Bann ziehen wird."

Die Region Soudah beherbergt eine vielfältige Fauna und Flora, eine abwechslungsreiche Topografie und einzigartige landwirtschaftliche Praktiken wie die Bienenzucht, die in den Filmen hervorgehoben werden sollen.

Mike Rich, Head of Warner Bros. Discovery, Sports & Lifestyle International Brand Partnerships, sagt: „Die Partnerschaft mit Soudah Development ist eine spannende Gelegenheit für uns, die einzigartige Anziehungskraft der Soudah-Region über unsere einflussreichen Medienplattformen zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, unseren Zuschauern fesselnde Geschichten über die Naturwunder und das kulturelle Erbe von Soudah zu präsentieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

