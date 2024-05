Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Moderates Wachstum für Radio- und TV-Werbung erwartet- Erneut starkes Wachstum im Bereich Audio- und Video-Streaming- Seit 2019 sehr volatile Entwicklung des Werbemarkts- Analyse zeigt auch den Verlauf der Werbeumsätze in den letzten 40 Jahren seitStart des Privaten Rundfunks aufFür das laufende Jahr 2024 erwartet der VAUNET - Verband Privater Medien für dieWerbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland insgesamt einUmsatzwachstum von ca. 6,1 Prozent von 5,89 Milliarden Euro auf 6,25 MilliardenEuro, nach einem Umsatzrückgang um 4 Prozent im zurückliegenden Jahr 2023. DieseZahlen präsentierte der VAUNET heute in seiner jährlichen Frühjahrsprognose zurEntwicklung der Audio- und audiovisuellen Werbesegmente, die anlässlich derJahresversammlung des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW)veröffentlicht wurde. Seit Beginn der Corona-Krise vor vier Jahren erlebte derWerbemarkt für Bewegtbild- und Audiowerbung damit eine sehr volatileEntwicklung: Nachdem sich die Netto-Werbeumsätze zu Beginn der Corona-Krise 2020rückläufig entwickelten, lagen sie im Jahr 2021 bereits wieder leicht über demVorkrisenniveau, gingen jedoch im Folgejahr 2022 mit dem Beginn desUkraine-Krieges erneut moderat zurück und fielen im zurückliegenden Jahr 2023 imZuge der gesamtwirtschaftlichen Belastungen nochmals um 4 Prozent von 6,13Milliarden Euro auf 5,89 Milliarden Euro.Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "In der volatilen Entwicklungder Umsätze aus Audio- und audiovisueller Werbung in den vergangenen Jahrenzeigt sich der Einfluss diverser äußerer Faktoren auf den Werbemarkt, der diewesentliche Grundlage für die Finanzierung der privaten Medienangebotedarstellt. Gerade in politisch unsicheren Zeiten mit zahlreichen Quellen fürDesinformation geben die privaten Medien verlässlich Orientierung und leisteneinen wichtigen Beitrag zur Demokratiesicherung. Sie bedürfen deshalb derbesonderen Aufmerksamkeit der Politik in allen Bereichen, die sich unmittelbarund mittelbar auf ihre Finanzierung auswirken."Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Radio-, Fernseh- undStreaming-Angebote erreichen mit ihren Inhalten Tag für Tag einen Großteil derBevölkerung. Daraus ergibt sich neben der besonderen gesellschaftlichen Relevanzauch ein hoher Stellenwert für die Werbewirtschaft. Seit Start des privatenRundfunks in Deutschland hat sich die Branche in den letzten vierzig Jahren zueinem wichtigen Motor der Volkswirtschaft entwickelt. Damit das so bleibt, sindwir insbesondere auf faire Bedingungen im Wettbewerb mit öffentlich-rechtlichen