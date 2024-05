Schwechat/Berlin (ots) - RISE TI-Gateway hat die Friendly User Test Zulassung

Mit dem TI-Gateway stellt RISE Leistungserbringern eine gut funktionierende undskalierbare Lösung zur Anbindung an die TI bereit - die ohne notwendige Hardware(Konnektor) beim Leistungserbringer vor Ort funktioniert. Im Rahmen des FriendlyUser Tests sammelt RISE derzeit gemeinsam mit Krankenhäusern, Ärzten undZahnärzten Erfahrungen in realer Umgebung, um zügig und parallel zurvollständigen Zulassung den breiten Rollout der Anwendung via TI-Gateway zubeschleunigen. Die vollständige Zulassung für den Rollout des RISE TI-Gatewayswird in den kommenden Wochen erwartet.Technische Umsetzung durch RISEDas TI-Gateway verbindet Leistungserbringer nahtlos mittels Zugangsmodul mit demRISE Highspeed-Konnektor und der TI. Dies ermöglicht eine effiziente undkostengünstige Integration, insbesondere für große Einrichtungen wieKrankenhäuser und Pflegeheime, aber auch für Praxen und mobile Nutzergruppen wieHebammen und Pflege.Das RISE TI-Gateway bietet einen flexiblen Zugang ohne spezifische Hardware zurTI und wird nahtlos durch eine von der gematik zugelassene Verbindung in dieUmgebung des Kunden integriert. Der RISE Highspeed-Konnektor hat eine stabileund redundante Verbindung mittels sicherem zentralem Zugangspunkt (SZZP) an dieTelematikinfrastruktur. Zudem ist der Betrieb aus unserem Rechenzentrum herausauf Geo-Redundanz ausgelegt, also den Einsatz von zwei Rechenzentren anvoneinander entfernten Standorten in Deutschland, die denselben Datenstandbesitzen und jederzeit die Funktion des jeweils anderen übernehmen können. Diesmacht Ausfälle unwahrscheinlicher und die Wiederherstellung des Betriebseinfacher und schneller.Effiziente und hoch performante Lösung zur Anbindung an die TI für medizinische