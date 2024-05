Übergeordnet steckt McDonald’s noch in einem längerfristigen Aufwärtstrend fest und konnte in der Spitze in 2023 auf 298,86 US-Dollar zulegen, zu Beginn dieses Jahres gelang es ein Hoch bei 302,39 US-Dollar auszubilden. Weiteres Kaufinteresse blieb jedoch aus, die McDonald’s-Aktie verabschiedete sich mit herben Verlusten von diesen Niveaus und setzte auf rund 250,00 US-Dollar in dieser Woche zurück. Um das dadurch ausgebildete Doppelhoch zu aktivieren, müssten aber die Verlaufstiefs aus 2023 bärisch gekreuzt werden, was ein ernst zu nehmendes Szenario für die nächsten Wochen darstellt. Aktuell ist der Wert noch als neutral zu bewerten.

Mittelfristige Charteintrübung möglich