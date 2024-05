Aktien Frankfurt Dax entfernt sich von Rekordhoch - Anleger wieder in Zinssorge Der Dax hat sein Rekordhoch am Mittwoch etwas aus den Augen verloren. Der deutsche Leitindex sank bis zum Mittag um 0,7 Prozent auf 18 554 Punkte. Tags zuvor war der Dax noch bis auf 37 Punkte an seinen Höchststand bei 18 892 Punkten von Mitte …