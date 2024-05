München (ots) - Top-Positionen sind in der Regel nur auf dem verdeckten

Stellenmarkt zu finden. Den Zugang zu diesem ermöglichen Headhunter wie Dominik

Roth, Partner bei der global führenden Personalberatung Mercuri Urval. Er

besetzt für hochkarätige Arbeitgeber Hunderte Stellen im Jahr und bietet

Jobsuchenden ein umfassendes Karriere-Coaching, um sie bestmöglich auf die

Jobsuche auf dem verdeckten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Hier erfahren Sie, was

viele Menschen an der Jobsuche über Headhunter missverstehen und wie man am

besten an Stellenangebote gelangt.



Egal, in welcher Branche man sich umsieht - die besten Stellenangebote sind

oftmals nicht offen einsehbar. Gerade im oberen Management, auf der C-Ebene oder

in hoch spezialisierten Feldern ist es fast nur über Kontakte möglich, passende

Jobs zu finden. Jobsuchende, die wirklich Karriere machen wollen, sind also

darauf angewiesen, entweder mühsam selbst Networking zu betreiben oder über

einen Headhunter auf Stellensuche zu gehen. Letztere Option ist zwar

komfortabler und verspricht größeren Erfolg, weist jedoch durchaus ihre

Eigenheiten auf. "Headhunter werden direkt von Unternehmen damit betraut,

spezifische Stellen zu besetzen - ihre Aufgabe ist es nicht, Bewerbern Jobs zu

besorgen", betont Insider Dominik Roth.







rechnen, lange auf eine passende Ausschreibung zu warten. Dennoch kann der Weg

über einen Headhunter Jobsuchenden bei Top-Arbeitgebern Tür und Tor öffnen -

sofern sie diesen Kanal richtig nutzen", so Dominik Roth weiter. Als Partner bei

Mercuri Urval, einer global führenden Personalberatung, vermittelt er selbst als

Headhunter zwischen Talenten und Top-Unternehmen. Ferner bietet er

Karriere-Coachings für angehende Führungskräfte an, um deren Chancen auf dem

verdeckten Arbeitsmarkt zu verbessern. Was bei der Jobsuche über einen

Headhunter wirklich zählt, hat Dominik Roth im Folgenden zusammengefasst.



Headhunter arbeiten für Unternehmen - nicht für den Bewerber



"Headhunter sind grundsätzlich B2B-fokussiert - es ist also nicht der Job eines

Headhunters, Arbeitssuchenden einen Job zu besorgen", betont Dominik Roth. Das

liegt mitunter daran, dass Headhunter mandatsbasiert arbeiten und damit in der

Regel nur einen geringen Spielraum hinsichtlich der Anforderungen für die zu

besetzenden Stellen haben. Der Mandant gibt bestimmte Auswahlkriterien vor,

woraufhin der Headhunter ihm die passenden Kandidaten vermittelt. Entsprechend

sind Vorstellungsgespräche oder persönliche Treffen zwischen einem Headhunter

und Jobsuchenden in der Branche nicht üblich - es entscheiden nur die Seite 2 ► Seite 1 von 2



