- Wegweisende Indizes zur Altersvorsorge und zur Vermögensbildung haben sich

etabliert

- Empirisch fundierte Meinungsforschung in finanziellen Verbraucherfragen

- Beachtung der Umfragen und Analysen in Medien und Politik



Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) feiert

Jubiläum: Ende Mai 2019 wurde es durch die renommierte Fachhochschule für

Wirtschaft (FHDW) und den BDV Bundesverband Deutscher Vermögensberater

gegründet. Im September 2022 wurde der Trägerkreis um drei weitere namhafte

Vermittlerverbände erweitert, nämlich den Bundesverband Finanzdienstleistung

(AfW), den Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V.

(VOTUM) und den Bundesverband der Assekuranzführungskräfte (VGA). Heute, nach

fünf Jahren, hat sich das Institut als wichtiger Impulsgeber für die

Finanzwirtschaft, die Medien und die Politik etabliert.









Konzeptioneller Ausgangspunkt des DIVA sind zwei Indizes, mit denen in breit

angelegten Befragungen der Bevölkerung (2000 Teilnehmer) jeweils zweimal im Jahr

das Meinungsklima zur Altersvorsorge (Deutscher Altersvorsorge-Index, DIVAX-AV)

sowie zur aktienbasierten Vermögensbildung (Deutscher Geldanlage-Index,

DIVAX-GA) abgefragt wird. So entstehen nicht nur interessante Momentaufnahmen,

es lassen sich aus inzwischen fünfjährigen Zeitreihen auch Trends ablesen. Dazu

Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA: "Mit unseren

Indizes haben wir echtes Neuland betreten, was den empirischen Befund zum

Stimmungsbild zur Altersvorsorge und zur Geldanlage angeht. Die Breite und die

Regelmäßigkeit unserer Bürgerbefragungen machen die Indizes repräsentativ und

ihre Entwicklung besonders aussagekräftig." Neben den Indizes erstellt das DIVA

regelmäßig tiefergehende Analysen (so genannte "DIVA-Briefings"), die sich mit

konkreten Themen wie zuletzt den Auswirkungen der Inflation auf die Rente

auseinandersetzen.



Gegengewicht zu Verbraucherschützern



Eines der wesentlichen Motive für die Gründung des DIVA ist eine Ergänzung der

Arbeit des Verbraucherschutzes: "Verbraucherzentralen und deren

Trägerorganisationen sehen sich als Sachwalter der Bürgerinnen und Bürger. Dabei

ziehen sie ihre Schlussfolgerungen gerade zur Altersvorsorge und zur Geldanlage

oft aus Einzelfällen, die nicht repräsentativ sind für die täglich vielen

hunderttausend Kundenkontakte, Servicetermine und Beratungsgespräche in der

Finanzbranche. Leider erkennen wir dabei auch immer wieder eine gehörige Portion

gegen die Finanzbranche gerichtete Ideologie, ohne ihre in der Breite positive



