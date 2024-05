Frankfurt am Main (ots) - Dass Dialogmarketing einen wichtigen Beitrag zum

Unternehmenserfolg beisteuert, wurde bei der diesjährigen Verleihung des

EDDI-Awards einmal mehr eindrucksvoll belegt: Der Deutsche Dialogmarketing

Verband (DDV) überreichte gestern Abend die begehrte Auszeichnung an die R+V

Allgemeine Versicherung AG in der Kategorie BtoC und die Rohde & Schwarz GmbH &

Co. KG in der Kategorie BtoB im Rahmen der EDDI-Night, die im Anschluss an das

Data-Driven Marketing Forum im Weitblick in München stattfand. Mit großer

Dankbarkeit, einer gehörigen Portion Stolz und voller Freude nahmen die beiden

diesjährigen Sieger den EDDI-Award von DDV-Präsident Martin Nitsche entgegen und

gaben anschließend spannende Einblicke in ihr Dialogmarketing.



Der diesjährige Gewinner in der Kategorie BtoC blickt auf eine Geschichte

zurück, die vor mehr als 100 Jahren begann und zählt mit rund 17.000

Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 128 Mrd. Euro zu den größten

Versicherungsgesellschaften Deutschlands. "Wir gestalten unsere

Kundeninteraktionen stets menschlich und aktiv bei gleichzeitig hohem

Automatisierungsgrad. Bei über 50 Mio. Kontaktpunkten pro Jahr brauchen wir

einen Mix aus Analytik/KI, menschlicher Intelligenz und Kontext für den Kunden,

um die Wertschöpfung spartenübergreifend und außerhalb von organisatorischen

Silos zu erhöhen. Deshalb ist der EDDI als Auszeichnung für alle Mitarbeitenden

aus dem Kundenmanagement & Marketing, der IT und den Produktsparten zu verstehen

- eine klasse Teamleistung für unsere Kunden", sagt Eldin Thomas, Leiter

Customer Experience bei R+V Versicherung. Ralph Langner, Leiter CRM bei R+V

Versicherung ergänzt: "Wir haben unser CRM ganzheitlich und interaktiv entlang

konkreter Customer Journeys und NBA-Impulse aufgebaut. Mit allen Disziplinen des

Marketing und darüber hinaus. Dass uns die Fachjury des DDV für den

erfolgreichen Aufbau unseres CRM "emma" heute mit dem EDDI auszeichnet, macht

uns unglaublich stolz."







Technologiekonzern mit 13.800 Mitarbeitern in über 70 Ländern weltweit und EDDI

B2B-Gewinner 2024. Das Familienunternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt

Produkte und Lösungen aus den Bereichen Test & Measurement, Technology Systems

und Networks & Cybersecurity für Kunden aus Wirtschaft, Behörden und Militär.

Über die Bedeutung von Dialogmarketing für Rohde & Schwarz und die Auszeichnung

mit dem EDDI-Award sagt Markus Nowatius, Director of Marketing Technologies &

Insights: "Eine gezielte und auf persönliche Bedürfnisse eingehende Ansprache

unserer B2B-Kunden ist gerade in unseren herausfordernden, hochtechnologischen

Geschäftsfeldern ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine langfristige und

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Getreu unserer Philosophie "Make ideas real"

ermöglichen wir es unseren Kunden mit unseren Lösungen, ihre innovativen

Konzepte in die Tat umzusetzen. Wir haben uns unsere eigene Philosophie

ebenfalls zu Herzen genommen, und im Team innovative Dialogmarketingstrategien

ausgeklügelt und umgesetzt, für die wir nun mit dem renommierten EDDI-Award 2024

in der Kategorie B2B ausgezeichnet werden. Das ehrt uns wirklich sehr und stellt

Rohde & Schwarz in eine Reihe mit den ganz Großen des Dialogmarketings.

Herzlichen Dank an den DDV!"



Martin Nitsche nennt die Gründe für das einstimmige Votum der Jury: "Mit ihrer

professionellen Kommunikationsstrategie über sämtliche Kanäle und Touchpoints,

ausgerichtet an der Bedarfsorientierung des Kunden und unter Einbeziehung

modernster Marketing-Technologien, haben unsere beiden diesjährigen Sieger

eindrucksvoll bewiesen, dass sie echte Benchmarks in ihrer jeweiligen Branche

sind. Das hat die gesamte Jury überzeugt. Herzlichen Glückwunsch an die beiden

diesjährigen Gewinner, die Auszeichnung mit dem EDDI-Award ist absolut

verdient".



Über den EDDI-Award:



Der EDDI-Award wird seit 1993 vom DDV verliehen und gilt als eine der

prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Branche. Mit dem Preis würdigt der

DDV Unternehmen, die durch eine herausragende Dialogmarketingstrategie den

Unternehmenserfolg langfristig und nachweislich steigern. Die unabhängige Jury

besteht aus Dialogmarketern mit jahrelanger Erfahrung und wählt die Preisträger

anhand strenger Kriterien aus. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre zählen u.

a.: Apollo,

Group, Esprit, VHV Versicherungen, dm-drogerie markt, Jaguar Land Rover,

Lufthansa und Porsche.



