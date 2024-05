Unmittelbar nachdem am Dienstagabend die Aktionäre von Hess der 53 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme durch Chevron zugestimmt haben , steht die Öl-Branche vor der nächsten großen Zusammenlegung.

Wie die Financial Times berichtete, befand sich ConocoPhillips zuletzt in fortgeschrittenen Gesprächen, den deutlich kleineren Konkurrenten Marathon Oil zu kaufen. Während ConocoPhillips an der Börse mit 137 Milliarden US-Dollar bewertet wird, kam Marathon Oil jüngst auf eine Marktkapitalisierung von 14,4 Milliarden US-Dollar.

In einem All-Stock-Deal soll ConocoPhillips dem Bericht zufolge zunächst etwas mehr als 15 Milliarden US-Dollar geboten haben. Mit seinem Kaufinteresse soll das Unternehmen allerdings nicht allein gewesen sein: Auch Mitbewerber Devon Energy soll an einem Kauf von Marathon Oil interessiert gewesen, aber von ConocoPhillips ausgestochen worden sein.

Nachdem es im Bericht der Financial Times unter Berufung auf gut informierte Insider noch hieß, der Deal sei noch nicht in trockenen Tüchern, ist dieser inzwischen offiziell bestätigt worden: ConocoPhillips wird Marathon Oil für 22,5 Milliarden US-Dollar kaufen. Anleger von Marathon Oil sollen für jede ihrer Aktien 0,255 Papiere von ConocoPhillips erhalten, was einen Bewertungsaufschlag von rund 15 Prozent bedeutet.

Konsolidierung der Branche läuft bereits seit Monaten

Neben dem Kauf von Hess durch Chevron hat zum Jahresauftakt Diamondback Energy den Kauf von Endeavor Energy angekündigt. Erst vor wenigen Wochen gaben die US-Wettbewerbshütern außerdem grünes Licht für die Übernahme von Pioneer Natural Resources durch Exxon Mobil.

Die Serie von Übernahmen könnte Spekulationen darüber anheizen, ob Investorenlegende Warren Buffett nach seinem wiederholten Engagement nicht doch auch bei Occidental Petroleum zuschlagen wird. Berkshire Hathaway ist hier bereits mit 28 Prozent beteiligt.

Marathon Oil vorbörslich stark gefragt

In der US-Vorbörse sind die Papiere von Marathon Oil gefragt und legen um etwa 9 Prozent zu, was die Lücke gegenüber dem mutmaßlichen Angebotspreis weitestgehend schließt. ConocoPhillips hingegen wird mit einem Abschlag von etwa zwei Prozent gehandelt.

Häufig fallen Verluste in den Aktien des übernehmenden Unternehmens größer aus, da Übernahmen oft mit erheblichen regulatorischen und finanziellen Ausführungsrisiken verbunden sind, was Investoren abschreckt.

Deal für ConocoPhillips äußerst vorteilhaft

Sollte ConocoPhillips aber die aktienbasierte Übernahme gelingen, könnte der Deal auch für das als Käufer auftretende Unternehmen als positiv wahrgenommen werden, denn Marathon Oil verfügt mit rund 24 Prozent über eine erstklassige Nettomarge, wodurch das Unternehmen im vergangenen Jahr bei Erlösen in Höhe von 6,4 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 1,55 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat.

Ein Aktiendeal hat außerdem den Vorteil, dass sich ConocoPhillips diese hervorragende Ertragslage sichert, ohne dass sich die langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens aus dem Stand auf über 30 Milliarden US-Dollar verdoppeln würde.

Fazit: Folgt Occidental Petroleum als nächstes?

Nach einer ganzen Reihe von Deals steht die Öl-Branche vor der nächsten Übernahme: ConocoPhillips wird seinen kleineren Konkurrenten Marathon Oil für 22,5 Milliarden US-Dollar in Aktien übernehmen.

Nachdem die US-Wettbewerbshüter in den vergangenen Monaten bereits größeren Deals zugestimmt hatten, könnte das Übernahmeangebot höchstens am Widerstand der Aktionäre von Marathon Oil scheitern, die den Deal mit Blick auf die gute Ertragslage als zu niedrig ablehnen könnten. Nach dem Deal aber gemeinsam ausgehandelt wurde und es sich nicht um eine feindliche Übernahme handelt, wird das Management von Marathon Oil seinen Aktionären raten, dem Deal zuzustimmen.

In der stark von Konsolidierung betroffenen Branche dürfte nach einer erfolgreichen Übernahme auch die Aufmerksamkeit gegenüber Occidental Petroleum wieder steigen, das mit einer Marktkapitalisierung von etwa 55 Milliarden US-Dollar ebenfalls ein mögliches Übernahmeziel darstellt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion